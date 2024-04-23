Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 15:55 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 15:55

Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan okullar tatil mi? 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen ardından gelen 24 Nisan günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 24 Nisan okullar tatil mi? 2024

Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan okullar tatil mi? 2024
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak biliniyor.

2024 yılında Salı gününe denk gelen 23 Nisan'da öğrenciler 1 gün izinli olarak geçiyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile beraber 1 gün resmi tatil uygulanacağından bankalar, PTT'ler, hastaneler ve kargolar da kapalı olacak.

24 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelindeki yaklaşık 16 milyon öğrenci 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1 gün tatil yapacaklar. Ancak 24 Nisan, resmi tatil olmadığından Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek.

İŞTE 2024 RESMİ TATİLLER

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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