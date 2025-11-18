X (Twitter) Çöktü mü? Milyonlarca Kullanıcı 'Internal Server Error' Hatası Aldı!

Bugün yaklaşık 14.30 itibarıyla, internet kullanıcıları popüler sosyal medya platformu X (Twitter)'a giriş yaparken ciddi problemlerle karşılaştı. Uygulamayı açmaya çalışanlar, içeriklerin yenilenmediğini, gönderi yüklenemediğini veya "Internal Server Error – Error code 500" şeklinde bir hata mesajı ile karşılaştıklarını bildirdi. Bu durum, sosyal medyada hızla "Twitter çöktü mü?" ve "X kapandı mı?" sorularının gündeme gelmesine neden oldu.



🌐 Küresel Sorunun Kaynağı: Cloudflare Arızası

Erişim krizinin kaynağı, X'e özel bir durumdan ziyade, internet altyapısının önemli sağlayıcılarından biri olan Cloudflare'da yaşanan teknik bir arıza oldu.



Cloudflare Nedir? Cloudflare, web siteleri için güvenlik, performans ve içerik dağıtım ağı (CDN) hizmeti sunan küresel bir altyapı şirketidir. Milyonlarca site, siber saldırılara karşı korunmak ve yüksek trafik altında stabil kalmak için bu hizmeti kullanır.



Sorunun Yayılımı: Downdetector gibi platformların verilerine göre, 18 Kasım'da Cloudflare'ın küresel ağında yaşanan bu teknik aksaklık, yalnızca X'i değil, aynı zamanda ChatGPT, YouTube ve Cloudflare altyapısını kullanan diğer birçok site ve uygulamayı da olumsuz etkiledi.



X Kapandı mı?

Yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların X (Twitter)'ın kapatıldığı yönünde endişe duymasına neden oldu. Ancak yetkili kaynaklardan veya X yönetiminden platformun kapatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.



Sorunun temelde küresel bir teknik altyapı arızasından kaynaklandığı ve X'in bu altyapı kesintisinden etkilenen platformlardan biri olduğu anlaşılmıştır. Cloudflare yetkilileri, sorunun farkında olduklarını ve hizmeti geri yüklemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.



X kullanıcıları, sorunun çözülmesini ve platformun normal işleyişine dönmesini bekliyor. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

