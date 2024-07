Wattpad neden kapatıldı, engellendi, yasaklandı?

Kullanıcıların kendi hikayelerini yazıp yayınlamalarına olanak tanıyan sosyal okuma ve yazma platformu Wattpad, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime kapatıldı. Bu da Wattpad'e artık Türkiye'den erişim sağlanamayacağı anlamına geliyor.



2006 yılında Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından kurulan Wattpad, dünyanın dört bir yanından yazar ve okuyucuları bir araya getiriyor. Platform, kullanıcıların çeşitli türlerde hikayeler paylaşmasını sağlıyor ve bu hikayeler, diğer kullanıcılar tarafından okunup yorumlanabiliyor.



Wattpad'in özellikle genç kullanıcılar arasında popüler hale geldiğini ve zaman içinde birçok yazarın profesyonel yazarlık kariyerine adım atmasına yardımcı olduğunu söylemek de mümkün. Hatta bugüne kadar pek çok Wattpad hikayesinin basılı kitap olarak yayımlandı; bu kitaplar dizi ve film uyarlamalarına dönüştürüldü. Ancak şu anda ülkemizde bu platforma giriş yapmak mümkün değil, üstelik bunun gerekçesi de mevcut değil.



BTK'nın sitesinde yer alan tek ifade ise şu:



wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.



wattpad.com has been blocked by the decision dated 12/07/2024 and numbered 2024/6507 D.İş of Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği.



Wattpad yeniden kullanıma ne zaman açılır veya açılır mı, şu an için belirsiz. Ancak benzer bir şekilde Ekşi Sözlük de oldukça uzun bir süre erişime engellenmiş, akabinde geçtiğimiz ocak ayında bu engel kaldırılmıştı. Hatta ülkemizde bugüne kadar engellenen siteler arasında Wikipedia'dan YouTube'a birçok platform yer almıştı. Wattpad de bu sitelere arasına eklenen son isim oldu.

