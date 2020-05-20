Vajinadan Gaz Çıkması Neden Olur? Vajinadan gaz çıkması neyin belirtisidir?

Vajinadan gaz çıkması, gaz çıkarma ile aynı şey değildir. Vajinadan gaz çıkması, havanın vajinadan dışarıya çıkmasıdır. Vajinadan gaz çıkması, cinsel ilişki sırasında meydana gelir. Vajinadan gaz çıkması çoğu zaman normal kabul edilse de bazen ciddi sorunların işareti olabilir.

20 Mayıs 2020 14:47
Vajinadan Gaz Çıkması Neden Olur? Vajinadan gaz çıkması neyin belirtisidir?
Vajinadan gaz çıkması nedir? Vajinadan gaz çıkması, gaz çıkarma ile aynı şey değildir. Vajinadan gaz çıkması, havanın vajinadan dışarıya çıkmasıdır. Vajinadan gaz çıkması, cinsel ilişki sırasında meydana gelir. Vajinadan gaz çıkması çoğu zaman normal kabul edilse de bazen ciddi sorunların işareti olabilir. 
Vajinadan gaz çıkması neden olur?
Vajinadan gaz çıkması, yukarıda da belirttiğimiz gibi cinsel ilişki sırasında olur. Seks sırasında vajen genişleyip daralır ve içeri hava dolabilir. Bu hava ilişki anında veya ilişki sonrasında dışarı çıkar.

Vajinadan gaz çıkması pelvik tabanla ilgili bir sorundan da kaynaklanıyor olabilir. Pelvik taban egzersizleri bu sebeple çok önemlidir. Pelvik taban egzersizleri, pelvik taban kaslarını güçlendirir. Bu da doğum sonrası oluşabilecek sarkmaları önlemeye yardımcı olur. 

Öte yandan pelvik taban egzersizleri cinsel hayatınızın daha iyi olmasını da sağlar.

Vajinal gaza neden olan bir diğer şey ise fistül olabilir. Fistül, bir organ ile başka bir yapı arasında olan tüp şeklinde anormal bir bağlantı olarak tanımlanabilir. Çok ciddi gibi durmasa bile iltihaplanmalardan kaynaklanabilir ve vajinal gaza sebep olabilir. Fistüller en sık vajina, mesane ve bağırsaklar arasında görülür. Vajibal gazın yanı sıra idrar sızıntısı ve karın ağrısına da neden olabilir. Öte yandan fistüller, tümörlerin de belirtisi olabilir.

Çoğu zaman vajinal kasların ve dokuların genişlemesine bağlı olarak gerçekleşen vajinal gaz, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Vajinadan gaz çıkması nasıl geçer?

Vajinadan gaz çıkmasını, vajina bölgesini sıkılaştırma işlemi ile çözebilirsiniz. Lazer uygulamalı vajinoplasti tedavisi, vajen bölgesindeki genişleme ve sarkmaları tedavi eder, vajinal gaz sorununa da çözüm olur.

Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir

Vajinal gaz çıkartma ve gaz çıkarma aynı şey değildir. Vajinal gaz çıkarma sadece havanın vajinadan dışarı salınmasıdır fakat gaz çıkarmayla aynı sesi çıkartır. Vajinadan gaz çıkma olayı cinsel ilişki esnasında görülen normal bir durumdur. Ancak ciddi sorunların da işareti olabilir.

Seks

Seks esnasında vajin genişleyip ve daraldığı için içeri daha fazla hava dolar. Cinsel ilişki bittiğinde içeri dolan hava bir sesle ortaya çıkar.

Pelvik taban sorunları

Sıkışmış hava, pelvik tabanınızla ilgili sorunların bir belirtisi olabilir. İdrar kaçırma ve makat sarkması gibi durumlar vajinal gazla bağlantılı olabilir. Bu yüzden pelvik taban egzersizlerinizi yapmanız çok önemlidir. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizler, bir kadının doğumdan sonra oluşabilecek sarkmaları önlemeye yardımcı olur. Pelvik egzersizleri cinsel yaşamınızı artırmakla kalmaz aynı zamanda idrar kaçırmayı da önler.

Vajinal gaza aynı zamanda kanser gibi ciddi bir şeyin işareti olan bir fistül neden olabilir. Ciddi bir durum gibi gelmeyebilir, ancak bunlar enfeksiyonlar ve iltihaplanmadan kaynaklanabilir, her iki şey de vajinal gazlardan muzdarip olmanız durumunda ortaya çıkar. Ve birden fazla alanda oluşabilirler. En yaygın görülen yerler vajina, mesane, bağırsak veya bağırsaklar arasındadır. Vajinal gazın yanı sıra karın ağrısı ve idrar sızıntısı gibi belirtilere neden olabilir.

Bu, iltihaplı bağırsak koşullarının veya bağırsak kanseri gibi tümörlerin bir belirtisi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen bir doktora görünün. Dünyadaki yaklaşık üç milyon kadın, vajina ve mesane arasındaki fistüllerden muzdarip. *Fistül, anal kanal ve dıştaki cilt dokusu arasında bir kanal oluşmasıdır. Fistül kabaca, anüsden bir iki cm uzakta olan, cilt içine yerleşimli, ağrılı şişkinlik ve akıntılara neden olabilen kanal şeklinde oluşumlara denir.

Tampon

Vajina içine sokulan herhangi bir şey hava sıkışmasına neden olabilir. Buna hijyenik pedler de dahil.

Gergin kaslar

Kaslarınız stres, smear testi gibi jinekolojik muayene gibi çeşitli nedenlerle gerginleşebilir.

Sıkışan havadan nasıl kurtulunur

Sıkışmış havadan kurtulmanın en kolay yollarından biri yere çömelmektir. Bu kasların rahatlamasına ve havanın dışarı çıkmasına izin verecektir. Vajinal gaza ek olarak pelvik ağrı, idrar kaçırma ve kas spazmları yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurmalısınız.

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