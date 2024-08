2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl yeni formatta yapılacak olan Avrupa Ligi maçlarında temsilcilerimiz, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla mücadele edecek. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.



AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?



Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.



Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.



Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.



Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.



Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.



MUHTEMEL KURA TORBALARI BELLİ OLDU



1.Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankurt, Lazio, Tottenham, Real Sociedad



2.Torba: AZ Alkmaar, Braga/Rapid Wien, Olympiacos, Prag/Lille, Lyon, PAOK, LASK/FCSB, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv



3.Torba: Ferencvaros/Borac Banja Luka, Dinamo Zagreb, Galatasaray, Molde/Elfsborg, Plzen/Hearts, Crvena Zvezda/ BodoGlimt, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets



4.Torba: Bratislava/Midtjylland, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, APOEL/RFS, Anderlect/Minsk, Twente, Beşiktaş/Lugano



AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?



2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

