Haber Tarihi: 11 Haziran 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 17:24

Türkiye Kupası'nı alan takım nereye gider? 2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor?

Türkiye Kupası'nı alan takım nereye gider? 2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor? Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası final maçı Avrupa kupalarına gidecek takımı belirlemede büyük rol oynayacak. Kupada 18. kez finalde mücadele edecek olan Fenerbahçe, son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Öte yandan Medipol Başakşehir Avrupa'ya gidebilmek için sarı lacivertli ekibe karşı kupayı kazanmak için mücadele edecek. İki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Peki,Türkiye Kupası'nı alan takım nereye gider? 2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor?

Türkiye Kupası'nı alan takım nereye gider? 2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile 5. sırada tamamlayan Başakşehir finalde kozlarını paylaşacak. "Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor?" sorusu da bu bağlamda sporseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öte yandan bu maçın galibi Avrupa'ya gidecek takımı belirlemede de büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alırsa UEFA'ya kim gider? Türkiye Kupası şampiyonu UEFA'ya gidiyor mu? 
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU NEREYE GİDİYOR, AVRUPA'YA GİDİYOR MU?

Avrupa kupalarına gidecek takımların sayısı ülke puanına göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl Avrupa kupalarına Türkiye'den 4 kulüp gidecek. İlk 3 takım Süper Lig'den seçilirken 4. takım Ziraat Türkiye kupasından gönderilecek. 2022/23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.
FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NI ALIRSA UEFA'YA KİM GİDER?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe ligi 2. sıradatamamladığı için UEFA Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Buna göre sarı lacivertliler maçı kazandığı taktirde bu haktan başka bir takım yararlanacak. Eğer mücadelede kazanan taraf Fenerbahçe olursa, zaten Avrupa'ya gittiği için ligi 4. sırada bitiren ekip olan Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Maçı Başakşehir kazanırsa ise UEFA Konferans Ligi'ne Başakşehir gidecek.

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