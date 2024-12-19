Haber Tarihi: 19 Aralık 2024 16:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 16:32

Türkçe ders geçme notu kaç oldu? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, gençlerde kelime dağarcığı ve iletişim becerilerini artırabilmek amacıyla Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde geçme notunu yükselttiklerini duyurdu. Hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi diğer derslerden farklı olacak. Peki, ürkçe ders geçme notu kaç oldu?

Türkçe ders geçme notu kaç oldu? MEB açıkladı
Abone Ol
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Büyük Buluşması" programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenciyi etkileyecek bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.

DERS GEÇME NOTU YÜKSELDİ Mİ, KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunun 70'e çıkarıldığını hatırlattı.Bakan Tekin, Türkçe ile ilgili çok kapsamlı bir süreç başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Ders geçme notu yükseltildi! Türkçe ders geçme notu kaç oldu? - 1
"Dil becerilerinin klasik ya da test sınavları ölçülme ilkesinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık. Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70'e çıkardık diğer derslerden farklı olarak. Bu projeksiyonu besleyecek 'dilimizin zenginlikleri', 'söz darlığımız', 'sözlük okumak özgürlüktür' gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO'nun, özelde de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek birlikte yakın çalışabilecek iş birliği alanlarımız olduğunu, ben en azından başlıklar halinde gündeme getirilmesi, çalışma daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Paul Pogba'nın Ağabey'ine hapis cezası! Manchester United Paul Pogba'nın Ağabey'ine hapis cezası!
İsmail Yüksek'e Fransa'dan kanca! Fenerbahçe İsmail Yüksek'e Fransa'dan kanca!
Rayan Cherki'ye dev talipler! Liverpool Rayan Cherki'ye dev talipler!
Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri
Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşuyor! Fenerbahçe Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşuyor!
Gündoğdu: 'Güveni yeniden tesis etmek istiyoruz.' Fenerbahçe Gündoğdu: "Güveni yeniden tesis etmek istiyoruz."
Türkçe ders geçme notu kaç oldu? MEB açıkladı Gündem Türkçe ders geçme notu kaç oldu? MEB açıkladı
Adana Demirspor, Kırklarelispor'a elendi Adana Demirspor Adana Demirspor, Kırklarelispor'a elendi
TFF Merkez Hakem Kurulu, kamp düzenledi Trendyol Süper Lig TFF Merkez Hakem Kurulu, kamp düzenledi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da karar verildi; Skriniar - Davinson
2
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a canlı yayın şartı
3
Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu
4
Sebastian Szymanski'nin peşini bırakmıyorlar
5
Galatasaray'da plan: Bedavaya Paulo Dybala
6
Süper Lig'de haftanın hakemleri; MHK'den flaş karar
7
Angelino: "Dybala'ya gitmemesini söylediğim yalan"

SON HABERLER