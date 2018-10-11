Tuhaf Kafalar Yaşayan Rıdvan Dilmen

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Fenerbahçe'nin Başakşehir 0-0 kaldığı maçla ilgili yorum yapan Rıdvan Dilmen birden başka bir kafa yaşadıRıdvan Dilmen Kimdir?Rıdvan Dilmen 15 Ağustos 1962 tarihinde Nazilli'de dünyaya geldi.Futbola 1972 senesinde Sümerspor altyapısında başlayan Dilmen, ilk profesyonel sözleşmesini 1977 senesinde aynı takımla imzaladı.1977-79 yılları arasında forma giydiği Sümerspor'da 41 maçta forma giydi ve 5 gol buldu.1979 senesinde Muğlaspor'a transfer oldu ve bir sezon forma giydiği bu takımda 10 maçta 3 gol buldu.1980 senesinde Boluspor'da oynamaya başladı. 3 sezon formasıı giydiği Boluspor'da 7 gol attı.1983-87 yılları arasında da Sarıyer'de oynayan Dilmen, 119 maçta forma şansı buldu ve 29 gol atabildi.1987 senesinde, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye transfer olan Rıdvan Dilmen, 1995 senesinde futbolu bırakana dek bu takımda toplam 108 maça çıktı ve 32 kez rakip ağları havalandırdı.1988-89 sezonunda, kariyerinin zirvesine çıkan Dilmen'in takımı Fenerbahçe, 103 gol atarak şampiyon oldu. Aykut, Oğuz, Hakan, Schumacher gibi oyuncuların bulunduğu takımda, Dilmen, 19 gol atıp, 41 gol attırarak, şampiyonlukta büyük rol oynadı.1989-90 sezonunda dizinden yaralanan Dilmen'e doktoru, altı ay sahalardan uzak durmasını söyledi. Üç ay sonra sahaya dönen Dilmen, bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Galatasaray maçında da omzu kırılan Rıdvan Dilmen, yavaş yavaş kariyerinin sonuna geliyordu.1995 senesinde, Ali Şen yönetimindeki Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktaladı.1998 senesinde teknik direktörlüe başlayan Dilmen'in çalıştırdığı takımlar sırasıyla;1998-99: Vanspor1999: Fenerbahçe2000: Konyaspor2000-01: Altay2001-02: Adanaspor2003: Karşıyaka1982-92 yılları arasında A Milli Futbol Takımı forması giyen Rıdvan Dilmen, 29 maçta 5 gol buldu.Rıdvan Dilmen şu an NTV Spor kanalında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazısı yazmaktadır.