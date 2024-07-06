Haber Tarihi: 06 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 17:42

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: Türkiye-Hollanda Maçı Canlı İzle

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı TRT 1'de devam ediyor! Milli Takımımız, son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele, 6 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. İşte Türkiye-Hollanda maçı TRT 1 canlı izle ekranı

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: Türkiye-Hollanda Maçı Canlı İzle
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EURO 2024 çeyrek finalde dev maç: Türkiye-Hollanda... Vincenzo Montella önderliğinde tarih yazan Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşıyor. Avusturya'yı sahadan silen Ay Yıldızlılar, Hollanda engelini aşarak yarı final biletini kapmak istiyor. Asist yaptıkça Avusturya tribünlerine selam çakan 19'luk süper solak Arda Güler, Hollandalılar'a kâbusu yaşatacak! Heyecan dolu maç TRT 1'den takip edilirken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden 'Türkiye-Hollanda TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye-Hollanda EURO 2024 maçı canlı yayın (Milli maç canlı skor - Türkiye-Hollanda TRT canlı yayın) Avrupa Futbol Şampiyonası' araması yapıyor. Türkiye-Çekya maçı ile ilgili tüm önemli gelişmeler haberimizde.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

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TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1 canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

Ay-yıldızlı temsilcimiz yarı final için sahaya çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde 4 karşılaşma oynanacak. Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Türkiye, Hollanda, Portekiz'in çeyrek final heyecanı TRT 1 ekranlarında olacak. Benzer şekilde Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

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