TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: Türkiye-Hollanda Maçı Canlı İzle

EURO 2024 çeyrek finalde dev maç: Türkiye-Hollanda... Vincenzo Montella önderliğinde tarih yazan Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşıyor. Avusturya'yı sahadan silen Ay Yıldızlılar, Hollanda engelini aşarak yarı final biletini kapmak istiyor. Asist yaptıkça Avusturya tribünlerine selam çakan 19'luk süper solak Arda Güler, Hollandalılar'a kâbusu yaşatacak! Heyecan dolu maç TRT 1'den takip edilirken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden 'Türkiye-Hollanda TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye-Hollanda EURO 2024 maçı canlı yayın (Milli maç canlı skor - Türkiye-Hollanda TRT canlı yayın) Avrupa Futbol Şampiyonası' araması yapıyor. Türkiye-Çekya maçı ile ilgili tüm önemli gelişmeler haberimizde.



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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE



Ay-yıldızlı temsilcimiz yarı final için sahaya çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.



TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde 4 karşılaşma oynanacak. Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Türkiye, Hollanda, Portekiz'in çeyrek final heyecanı TRT 1 ekranlarında olacak. Benzer şekilde Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.



DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU



Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.



Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.



Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.





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