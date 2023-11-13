Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 14:51

TROY kart yurtdışında geçerli mi, kullanılır mı?

185 ülkede bulunan Discover ile yapılan işbirliği sayesinde yerli ödeme sistemi TROY kartlar yurtdışında da kullanılabilecek. Peki, TROY kart yurtdışında geçerli mi, kullanılır mı?

TROY kart yurtdışında geçerli mi, kullanılır mı?
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Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un Discover ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, TROY logolu kartlar yurtdışında yapılacak işlemlerde de geçerli olacak.
185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyonun üzerinde ATM'de geçerli global bir ödeme kuruluşu olan Discover ile TROY arasında yapılan iş birliği sayesinde artık uluslararası işlemlerde de TROY logolu kart kullanılabilecek.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko iş birliğiyle ilgili olarak "BKM'nin 2016 yılı verilerine göre banka ve kredi kartlarının en çok kullanıldığı yerler arasında ABD ve Avrupa ülkeleri yer alıyor. Yurtdışı seyahatler sırasında yapılan harcamaların yanı sıra Türk kart kullanıcıları tarafından yurtdışı kaynaklı işlemlerin yarısı da online olarak e-ticaret sitelerinden yapılıyor" dedi.

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