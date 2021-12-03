Trabzonspor'un sol bek hedefi: Tymoteusz Puchacz

Süper Lig'de ilk 14 haftada topladığı 36 puanla zirvede yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-Mavililer, Union Berlin'in sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı solbek Puchacz için kiralama teklifi yapmayı planlıyor.Scout ekibi ve teknik ekibin oyuncuyla ilgili olumlu raporu bulunuyor. Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncu hakkını da doldurabilecek olan Puchacz için kiralama teklifi yapılacak.22 yaşındaki oyuncu, 2 milyon 500 bin Euro'ya transfer olmuştu.