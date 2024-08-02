Trabzonspor-SK Rapid maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları oynanan müsabakalarla sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonunda Trabzonspor, 3. ön eleme turuna yükseldi. Slovakya ekibi Ruzomberok'u hem ilk maçta hem de rövanş karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, SK Rapid ile karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor-SK Rapid eşleşmesinin galibi, play-off'lara adını yazdıracak.



Trabzonspor ilk maçta ev sahibi olurken rövanş mücadelesi ise Avusturya'da olacak.



TRABZONSPOR-SK RAPİD MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Avusturya ekiplerinden SK Rapid ile karşı karşıya gelecek.



Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos'ta oynanacak.

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