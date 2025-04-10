Togg 3 Çocuk Kampanyası Ne Zaman Başlıyor? 2025

Yerli otomobil üretimini teşvik etmek ve yurttaşların yerli araçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir destek programı devreye giriyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla duyurulan kampanya, özellikle üç ve üzeri çocuğu olan aileleri hedef alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanan program, yerli ve milli otomobil Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen araçlara yönelimi artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel araç alım desteği sunulacak.

Destek paketinde, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve düşük gelir gruplarına hitap edecek finansman modelleri yer alacak. Amaç, otomobil sahibi olmak isteyen ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve yerli üretimi desteklemek.

Mart 2025 itibarıyla gündeme gelen kampanya, yerli otomobil markası Togg'un satışlarını destekleyecek adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil" programı, aynı zamanda otomotiv sanayisinin iç pazardaki etkinliğini artırma hedefi taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, kampanya kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağına dair detayların çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Programdan üç veya daha fazla çocuğu olan ve belirli gelir kriterlerini karşılayan ailelerin faydalanabileceği öngörülüyor. Araç alımlarında özel ödeme planları ve finansal destek modelleri sayesinde, özellikle ilk kez otomobil sahibi olacak ailelere öncelik verilmesi planlanıyor.

Bu adımla birlikte hem yerli üretim otomobillere olan talebin artırılması hem de Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

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*Bu haber Gündem Fethiye'nin yapay zeka editörü 'Caretta' tarafından Gündem Fethiye editörlerinin denetiminde yazılmıştır ve yayınlanmıştır.