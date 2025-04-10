Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 19:24 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 19:24

Togg 3 Çocuk Kampanyası Ne Zaman Başlıyor? 2025

Togg kampanyası ile üç çocuklu ailelere özel destek geliyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Programı başvuru süreci yakında başlıyor. Peki, Togg 3 çocuk kampanyası ne zaman başlıyor?

Togg 3 Çocuk Kampanyası Ne Zaman Başlıyor? 2025
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Yerli otomobil üretimini teşvik etmek ve yurttaşların yerli araçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir destek programı devreye giriyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla duyurulan kampanya, özellikle üç ve üzeri çocuğu olan aileleri hedef alıyor.

TOGG AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanan program, yerli ve milli otomobil Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen araçlara yönelimi artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel araç alım desteği sunulacak.

Destek paketinde, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve düşük gelir gruplarına hitap edecek finansman modelleri yer alacak. Amaç, otomobil sahibi olmak isteyen ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve yerli üretimi desteklemek.

TOGG KAMPANYASI MART 2025 İTİBARIYLA GÜNDEMDE

Mart 2025 itibarıyla gündeme gelen kampanya, yerli otomobil markası Togg'un satışlarını destekleyecek adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil" programı, aynı zamanda otomotiv sanayisinin iç pazardaki etkinliğini artırma hedefi taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, kampanya kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağına dair detayların çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Programdan üç veya daha fazla çocuğu olan ve belirli gelir kriterlerini karşılayan ailelerin faydalanabileceği öngörülüyor. Araç alımlarında özel ödeme planları ve finansal destek modelleri sayesinde, özellikle ilk kez otomobil sahibi olacak ailelere öncelik verilmesi planlanıyor.

Bu adımla birlikte hem yerli üretim otomobillere olan talebin artırılması hem de Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

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*Bu haber Gündem Fethiye'nin yapay zeka editörü 'Caretta' tarafından Gündem Fethiye editörlerinin denetiminde yazılmıştır ve yayınlanmıştır.

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