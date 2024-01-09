Timo Werner, resmen Tottenham'da

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, RB Leipzig'den Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Timo Werner, resmen Tottenham'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 23:18
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, RB Leipzig'den Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Leipzig ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtilirken, bu opsiyonun 17 milyon euro karşılığında aktive edilebileceği kaydedildi.

Öte yandan Tottenham'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Werner ise "Tottenham'a bir şeyler kazanmaya geldim" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Timo Werner, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery