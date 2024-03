Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekat?

Ramazan ayının en güzel ibadetlerinden biri olan teravih namazı, milyonlarca Müslüman tarafından coşkuyla kılınmaktadır. Bu yazıda, teravih namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu ve Ramazan ayına özel bazı bilgiler ile ilgili detaylı bir rehber bulacaksınız.



Teravih Namazı Nedir?



Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus bir müekked sünnet namazıdır. Her akşam yatsı namazından sonra kılınır ve 20 rekatten oluşur. Teravih namazı farz namazlardan farklı olarak cemaatle kılınması daha faziletlidir.



Teravih Namazı Nasıl Kılınır?



1. Niyet:



Teravihe başlamadan önce "Allah rızası için teravih namazını kılmaya niyet ettim" şeklinde niyet edilir.



2. Tekbir:



Niyetin ardından "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.



3. Kaim:



Tekbirden sonra Fatiha ve bir kısa sure okunur.



4. Rükû:



Fatiha ve sureden sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir.



5. Sejda:



Rükûdan kalktıktan sonra "Semi'allahü limen hamideh" denir ve sejdeye gidilir.



6. Kaime:



Sejdeden kalktıktan sonra "Allahu Ekber" diyerek kaime kalkılır.



7. Sejda:



Tekrar "Allahu Ekber" diyerek ikinci sejdeye gidilir.



8. Selam:



İkinci sejdeten kalktıktan sonra "Ettahiyyatü lillahi..." okunur ve sağa ve sola selam vererek selam verilir.



9. Kaime:



Her dört rekattan sonra kalkarak "Ettahiyyatü..." okunur ve selam vermeden tekrar kaime kalkılır.



10. Oturmak:



Her dört rekattan sonra bir miktar oturmak müstehaptır.



11. Son Selam:



rekatın ardından "Ettahiyyatü..." okunur ve sağa ve sola selam vererek selam verilir.



12. Dua:



Teravih namazından sonra dua edilir.



Teravih Namazı Kaç Rekat?



Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Bu 20 rekat, 4 rekattan oluşan 5 vitrden oluşur. Her vitrin sonunda selam verilir.



Teravih Namazının Faziletleri:



Günahların affedilmesine vesile olur.



Rahmet ve berekete kavuşmayı sağlar.



Cehennem ateşinden kurtulmaya yardımcı olur.



Allah'a yakınlaşmayı sağlar.



Teravih Namazına Dair Önemli Bilgiler:



Teravih namazı, erkekler için cemaatle kılınması daha faziletlidir.



Kadınlar da teravih namazını evlerinde kılabilirler.



Teravih namazı kılmak için abdest almak gerekir.



Teravih namazı kılarken huşu içinde olmak önemlidir.



Teravih namazında okunacak sureler hakkında herhangi bir sınırlama yoktur.



Teravih namazı kılmak için özel bir kıyafet gerekmez.



Ramazan Ayına Özel Teravih Namazı:



Ramazan ayında camilerde teravih namazı cemaatle kılınır.



Teravih namazı genellikle 20-30 dakika sürer.



Teravih namazından sonra camilerde çeşitli ilahiler okunur ve dualar edilir.



Ramazan ayında teravih namazına katılmak, Müslümanlar için bir araya gelmenin ve birlik beraberlik duygusunu yaşamanın bir vesilesidir.



Teravih Namazı Farz mı, Sünnet mi?



Teravih namazı, İslam'da sünnet bir ibadettir. Yani, farz değil, ancak Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünneti olarak kılınması tavsiye edilir. Teravih namazı, Ramazan ayının gecelerinde kılınan ve nafile bir ibadet olan bir namazdır. Farz namazlar, beş vakit namazlar gibi belirli zamanlarda kılınması gereken ibadetlerdir ve Müslümanlar için kesin bir şekilde farzdır. Ancak teravih namazı, Ramazan ayı boyunca ekstra bir ibadet olarak kılınır ve farz değildir.



Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayında teravih namazını kılmış ve Müslümanlara bu ibadeti yapmalarını tavsiye etmiştir. Sahabeler de onun bu tavsiyesini uygulamışlar ve teravih namazını kılmışlardır. Bu nedenle, teravih namazı, İslam'ın sünneti olarak kabul edilir ve Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak görülür.



Teravih namazının sünnet olması, onun farz olmadığı anlamına gelir, ancak yine de büyük bir öneme sahiptir. Ramazan ayı boyunca her gece kılınan teravih namazı, Müslümanların manevi olarak güçlenmelerine, Allah'a yaklaşmalarına ve ibadetlerini artırmalarına olanak tanır. Ayrıca, teravih namazı cemaatle kılınması tavsiye edilen bir ibadettir, bu da Müslümanların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesine yardımcı olur.



Özetle, teravih namazı İslam'da sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Ancak Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) tavsiyesi üzerine kılınması önerilir ve Ramazan ayı boyunca Müslümanlar tarafından büyük bir önem ve değer verilir.



Teravih Namazı Evde Kılınır mı?



Evet, teravih namazı evde de kılınabilir. Teravih namazı, camilerde cemaatle kılınması tavsiye edilen bir ibadet olmasına rağmen, evde de bireysel olarak veya aile içinde cemaatle kılınabilir. Özellikle Ramazan ayının son dönemlerinde veya sağlık nedenleri gibi durumlarda, evde teravih namazı kılmak yaygın bir uygulamadır.



Evde teravih namazı kılmak için öncelikle uygun bir namaz vakitli bulunmalıdır. Sonra, teravih namazı için belirlenen rekat sayısı kadar namaz kılınabilir. Teravih namazı, her gece 11 ayetlik Kuran bölümlerinin okunması ve her iki rekatta bir selam verilerek kılınan bir namazdır. Bu şekilde, teravih namazı evde kılınabilir ve Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirebilirler.



Evde teravih namazı kılarken, aile bireyleri veya ev arkadaşları bir araya gelerek cemaat oluşturabilirler. Bir kişi öncülük ederek namazı kıldırabilir veya her birey kendi başına namazını kılarak cemaat oluşturabilir. Önemli olan, teravih namazının ibadetin ruhuna uygun bir şekilde kılınması ve niyetin Allah'a yönelik olarak yapılmasıdır.



Sonuç olarak, teravih namazı evde de kılınabilir ve bu, özellikle camilere gidemeyen veya cemaatle namaz kılamayan Müslümanlar için bir alternatif sunar. Evde teravih namazı kılmak, kişilerin ibadetlerini yerine getirmelerine ve manevi olarak güçlenmelerine olanak tanır.



Sonuç:



Teravih namazı, Ramazan ayının en güzel ibadetlerinden biridir. Bu namazı huşu içinde kılarak Allah'a yaklaşabilir ve günahlarımızdan arınabiliriz.

