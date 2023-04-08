Süper Lig'de son düzlük!

Süper Lig'de son düzlüğe girildi, gözler bu hafta sonundan itibaren oynanacak maçlara çevrildi. Türk futbolunun üç büyükleri, kalan haftalarda mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.



GALATASARAY: Lider ve en avantajlı takım. Bu haftayı bay geçip zirvedeki yerini koruyacak. Kalan 9 maçının 4'ü deplasmanda. 1 de hükmen galibiyet alacak. İki rakibiyle de karşılaşacak. Ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Derbi öncesi ezeli rakibine 4 puan fark yaparsa, zaferini ilan edecek. Puan eşitliği durumunda da 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip.



FENERBAHÇE: Pazartesi günkü Karagümrük sınavı, Galatasaray ile puan farkını eritmek açısından çok kritik. 9 maça çıkacak. 2 hükmen galibiyet alacak. Galatasaray derbisine kadar ezeli rakibi ile arasındaki farkı kapatmaya çalışacak. Dev maç dahil 5 deplasmanı var.



BEŞİKTAŞ: Yarışta en geride olan takım. Öncelikli hedefi ikincilik. Hata yapmamaya çalışacak, gözü ezeli rakiplerinin alacağı sonuçlarda olacak. 2 hükmen galibiyet alacak. Biri Galatasaray derbisi olmak üzere toplam 8 maça çıkacak. 5 deplasmanı var.



ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KALAN MAÇLAR



1- GALATASARAY 63 PUAN



Kayserispor

Alanyaspor (D)

Karagümrük

Beşiktaş (D)

Başakşehir

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor (3-0 H)



2- FENERBAHÇE 54 PUAN



Karagümrük (D)

Ankaragücü

Başakşehir (D)

İstanbulspor

Sivasspor (D)

Giresunspor (D)

Trabzonspor

Hatayspor (3-0 H)

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep (3-0 H)



3- BEŞİKTAŞ 52 PUAN



Giresunspor

Trabzonspor (D)

Hatayspor (3-0 H)

Ümraniyespor (D)

Galatasaray

Antalyaspor (D)

Gaziantep FK (3-0 H)

Adana Demirspor (D)

Kasımpaşa (D)

Konyaspor









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