Süper Lig'de son düzlük!

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başladı. 9 puan fark yapan lider Galatasaray haftayı BAY geçerken, Fenerbahçe ile Beşiktaş farkı azaltmak için mücadele edecek. Son düzlüğe girilirken takımların çıkacağı maç sayısı, alacakları hükmen galibiyetler ve fikstür burada...

Haber; Sözcü
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Süper Lig'de son düzlük!
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08 Nisan 2023 14:57
Süper Lig'de son düzlüğe girildi, gözler bu hafta sonundan itibaren oynanacak maçlara çevrildi. Türk futbolunun üç büyükleri, kalan haftalarda mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.

GALATASARAY: Lider ve en avantajlı takım. Bu haftayı bay geçip zirvedeki yerini koruyacak. Kalan 9 maçının 4'ü deplasmanda. 1 de hükmen galibiyet alacak. İki rakibiyle de karşılaşacak. Ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Derbi öncesi ezeli rakibine 4 puan fark yaparsa, zaferini ilan edecek. Puan eşitliği durumunda da 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip.

FENERBAHÇE: Pazartesi günkü Karagümrük sınavı, Galatasaray ile puan farkını eritmek açısından çok kritik. 9 maça çıkacak. 2 hükmen galibiyet alacak. Galatasaray derbisine kadar ezeli rakibi ile arasındaki farkı kapatmaya çalışacak. Dev maç dahil 5 deplasmanı var.

BEŞİKTAŞ: Yarışta en geride olan takım. Öncelikli hedefi ikincilik. Hata yapmamaya çalışacak, gözü ezeli rakiplerinin alacağı sonuçlarda olacak. 2 hükmen galibiyet alacak. Biri Galatasaray derbisi olmak üzere toplam 8 maça çıkacak. 5 deplasmanı var.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KALAN MAÇLAR

1- GALATASARAY 63 PUAN

Kayserispor
Alanyaspor (D)
Karagümrük
Beşiktaş (D)
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor (3-0 H)

2- FENERBAHÇE 54 PUAN

Karagümrük (D)
Ankaragücü
Başakşehir (D)
İstanbulspor
Sivasspor (D)
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hatayspor (3-0 H)
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep (3-0 H)

3- BEŞİKTAŞ 52 PUAN

Giresunspor
Trabzonspor (D)
Hatayspor (3-0 H)
Ümraniyespor (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Gaziantep FK (3-0 H)
Adana Demirspor (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor

 

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