Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçe'ye; "Hayır"

Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes'in "Come to Fenerbahçe" mesajı yollayan bir taraftara yanıtı: "Hayır."

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçe'ye; 'Hayır'
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28 Temmuz 2021 19:09
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un eşi Lena Selnes, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Instagram üzerinden "Come to Fenerbahçe" mesajlarının yağmuruna tutulan Selnes, bir taraftarın yolladığı mesaja, "Hayır" şeklinde cevap verdi.

Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.



FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BEKLİYOR

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. RB Leipzig'in Norveçli golcüyle ilgili vereceği kesin kararı bekleyen iki takım, oyuncunun menajerine istekli olduklarını iletti.


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