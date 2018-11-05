Son dakika... Ahmet Kural adliyede!

Oyuncu Ahmet Kural, kendisini darp ettiğini iddia eden Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi.



Ahmet Kural, öğleden sonra avukatı Sibel Aydın'la birlikte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıktı. Kural'ın ifade verme işlemi başladı. Kural, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz perşembe günü avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma savcısı, Ahmet Kural'ı ifade vermeye çağırmıştı.



Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, ifade vermek için adliyeye geldi.Ahmet Kural, öğleden sonra avukatı Sibel Aydın'la birlikte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıktı. Kural'ın ifade verme işlemi başladı. Kural, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz perşembe günü avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma savcısı, Ahmet Kural'ı ifade vermeye çağırmıştı. Kaynak: Milliyet

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