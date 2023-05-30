Şampiyon kim oldu 2023: Galatasaray şampiyon mu oldu? 

|71'
|Ankaragücü'nün ceza sahasına yakın noktadan kazandığı serbest vuruşu Beridze ortaladı. Torreira kafayla uzaklaştırdı.
|70'
|Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
|69'
|Barış Alper'in savunma arkasına kafayla gönderdiği topta Kerem için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
|68'
|Maçta tempo bir kez daha düştü. Bu bölümde karşılıklı top kayıpları oluyor.
|67'
|Icardi'nin pasında Kerem savunma arkasına hareketlendi ama kaleci Gökhan çıktı ve topu aldı.
|66'
|Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Barış'tan önce savunma dokundu.
|65'
|Galatasaray'da Mertens ve Kazımcan oyundan çıktı. Barış Alper ve Dubois oyunda.
|64'
|Emre Kılınç'ın ortasında Kevin Malcuit kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.
|63'
|Abdülkerim, Kitsiou'yu düşürdü. Ankaragücü serbest vuruş kullanacak.
|62'
|Kevin Malcuit'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleci Muslera'nın kucağına gitti.
|61'
|Şu dakikalarda Fenerbahçe'nin de 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Ancak Galatasaray, maç bu şekilde biterse rakibine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
|60'
|Sergio Oliveira'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Icardi dokunamadı.
|59'
|Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Kazımcan yaklaşık 30 metreden gelişine vurdu ama top kalecide kaldı.
|58'
|KAÇTI! Rashica'nın sol çaprazdan vuruşunu Gökhan çıkardı. Dönen topa Kerem vurmak istedi ama savunma son anda kornere çeldi.
|57'
|Galatasaray'ın maçta yüzde 57'ye 43 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
|56'
|Sergio Oliveira'nın ortasında Nelsson topu içeri doldurdu. Icardi topu ıskaladı.
|55'
|Nihad Mujakic, kendi yarı alanında Icardi'ye faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
|54'
|Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
|53'
|Galatasaray'ın maçta 6'sı isabetli 12 şutu var.
|52'
|Matej Hanousek'in ortasına Emre Kılınç kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.
|51'
|Maçta tempo bu bölümde düştü.
|50'
|KAÇTI! Taylan'ın hatalı pasında Icardi, kaleciden sıyrıldı. Çaprazdan vuruşu kaleye paralel gitti.
|49'
|Galatasaray'da Sacha Boey, kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Durumu ciddi değil.
|48'
|Ankaragücü kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|47'
|Galatasaray ikinci yarıya baskılı baskılı başladı. Icardi'nin topuk pasında Kerem arka bölgede topu önüne alamadı.
|46'
|Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
|45'
|Galatasaray'ın rakip yarı alana yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Kerem ortaladı. Gökhan topu rahat bir şekilde kontrol etti.
|45'
|Sergio Oliveira'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
|45'
|KAÇTI! Kerem'in soldan ortasına Icardi müsait durumda vurdu. Nihad Mujakic son anda ayak koydu. Korner.
|45'
|Bu bölümde Galatasaray tempoyu yükseltmemeye çalışıyor.
|45'
|Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda Nelsson topu uzaklaştırdı.
|45'
|Milson'un ortasında Torreira topu kafayla kornere çeldi.
|45'
|İlk yarının sonuna en az 5 dakika eklendi.
|44'
|DİREK! Taylan'ın pasında sol çaprazda topu alan Ghayas Zahid iyi vurdu. Top üst direkten geri geldi.
|43'
|Sacha Boey sağdan ceza sahasına girmek istedi ama kalabalığı geçemedi.
|42'
|Ghayas Zahid'in yaptığı ortaya Ali Sowe kafa vurdu. Kaleci Muslera topu kurtardı.
|41'
|Kerem'in harika ortasına çok iyi yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.
|40'
|GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 2-1 öne geçti.
|39'
|Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu Gökhan iki hamle kurtardı.
|38'
|Kazımcan'ın ortasında Arda Kızıldağ topu kornere çeldi.
|37'
|Maçta bu bölümde tempo biraz düştü.
|36'
|Kerem'in kullandığı serbest vuruşu Abdülkerim indirdi. Nelsson vurmak istedi ama savunma topu uzaklaştırdı.
|35'
|Lamine Diack, orta alanda Mertens'i düşürdü. Bu hareketi sonrası sarı kart gördü.
|34'
|Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci yumrukladı.
|34'
|Savunmanın hatasında topu önünde bulan Mertens, kaleci Gökhan'ı geçemedi. Korner.
|33'
|Muslera'nın savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama kaleci topu uzaklaştırdı.
|32'
|Kenarda itirazlarda bulunan Okan Buruk'a Volkan Bayarslan'dan uyarı geldi.
|31'
|Savunma arkasına atılan topta Ali Sowe, rakibinden sıyrılıp topu kaleye gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.
|30'
|Müthiş bir tempo var maçta. Top bir o kalede bir bu kalede...
|29'
|KAÇTI! Gökhan çıkardı. Rashica'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Gökhan çıkardı.
|29'
|Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
|28'
|Ankara'da yağmur etkisini arttırmaya başladı.
|27'
|Ankaragücü'nün kazandığı köşe serbest vuruşu Ghayas Zahid ortaladı. Kazımcan topu kornere çeldi.
|26'
|Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Gökhan'da kaldı.
|25'
|Hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
|25'
|Tempo arttı. Kevin Malcuit'in pasında Taylan çaprazda topla buluşmak istedi ama Torreira'dan kritik bir hamle geldi.
|24'
|Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.
|23'
|Ankaragücü'nün sağdan kazandığı köşe vuruşunu Ghayas Zahid ortaladı ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.
|22'
|Milson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
|21'
|Mertens'in pasında Icardi, çaprazdan vurdu. Kaleci Gökhan son anda kurtardı.
|20'
|Savunma arkasına atılan topa Milson yine hareketlendi. Abdülkerim son anda ayak koydu. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.
|20'
|Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna Torreira kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.
|19'
|Milot Rashica'nın yay üzerinden yaptığı vuruşu Gökhan kornere çeldi.
|18'
|Savunma arkasına atılan topta Milson, karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
|17'
|GOL Ankaragücü, Milson'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
|16'
|HARİKA ÇIKARDI! Ghayas Zahid'in soldan yaptığı vuruşu Muslera harika çıkardı.
|15'
|Galatasaray'ın atağında Rashica yerden çok sert ortaladı. savunmadan kritik bir müdahale geldi.
|14'
|Galatasaray ligde oynadığı son 7 golü de Mauro Icardi kaydetti.
|13'
|Maç bu sonuçla biterse Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olacak.
|12'
|Lamine Diack, orta alanda Mertens'e faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
|11'
|Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Icardi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
|10'
|İlk 10 dakika Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
|9'
|Kerem'in ters kanattaki Kazımcan'a gönderdiği topu savunma karşıladı.
|8'
|Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Icardi çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
|7'
|GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
|6'
|Rashica'nin yerden ceza sahasına gönderdiği topa Kerem vurdu ama savunma topu karşıladı.
|5'
|Hasan Ali'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Muslera''da kaldı.
|4'
|Kazımcan rakip yarı alanda rakibine faul yaptı. Top Ankaragücü'nde.
|3'
|Galatasaray maça etkili başladı. Sacha Boey sağdan ceza sahasına kesti. Arda topu karşıladı.
|2'
|Kerem soldan ceza sahasına gönderdi. Arka direkte savunma topu uzaklaştırdı.
|1'
|Maç başladı. İki takıma da başarılar.
|M.Ö.
|İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
|M.Ö.
|Maç öncesi iki takım futbolcuları oyun alanına geldi.
|M.Ö.
|Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
|M.Ö.
|Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda, Djokanovic, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe
|M.Ö.
|Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibini evinde üst üste üç kez yenmek istiyor.
|M.Ö.
|İlk yarıda oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı duble yaptığı son iki Süper Lig sezonunu da şampiyon tamamladı (2018/19 & 2011/12).
|M.Ö.
|Tolunay Kafkas göreve geldikten sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), bu sezon daha önceki beş iç saha karşılaşmasına da Ömer Erdoğan yönetiminde çıkmış ve puan alamamıştı (5M).
|M.Ö.
|Süper Lig'de oynadığı son üç maçı GOL yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyon tamamladığı 2014/15 sezonunda yakaladı (Nisan-Mayıs 2015 arasında 6G).
|M.Ö.
|Süper Lig tarihinde salı günü oynadığı maçlar berabere bitmeden en fazla karşılaşmaya çıkan iki takım Galatasaray (8G 2M) ve Ankaragücü (2G 6M).
|M.Ö.
|Bu sezon Konyaspor'un (13) ardından Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım olan Galatasaray (12), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2009/10'dan bu yana daha yüksek bir sayıya sadece iki sezon ulaştı (13; 2014/15 & 2018/19).
|M.Ö.
|Ankaragücü formasıyla Bu sezon Süper Lig'de altı gole doğrudan katkı sağlayan Taylan Antalyalı (3 GOL & 3 asist), Galatasaray'da oynadığı iki sezonun toplamında yaptığı katkıyı geride bıraktı (2 GOL & 3 asist).
|M.Ö.
|Mauro Icardi (19 gol), Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla bir sezonda 20 gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Bafetimbi Gomis & Mario Jardel).
|M.Ö.
|2022/23 Süper Lig sezonunda Mauro Icardi'ye dört asist yapan Kerem Aktürkoğlu, 2010/11 sonrası dönemde Galatasaray formasıyla Garry Rodrigues'in (Bafetimbi Gomis'e 7 asist) ardından bir sezonda herhangi bir takım arkadaşına 5+ GOL pası veren ikinci oyuncu olabilir.
|M.Ö.
|Süper Lig kariyerinde Galatasaray'ı konuk ettiği yedi maçın altısından puanla ayrılan Tolunay Kafkas (1G 5B 1M), tek mağlubiyetini Karabükspor'un ligden düştüğü 2014/15 sezonunda aldı (1-2).
|M.Ö.
|Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın canlı anlatımıyla sizlerle beraber olacağız.