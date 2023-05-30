Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 21:53 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 21:53

Şampiyon kim oldu 2023: Galatasaray şampiyon mu oldu?

Şampiyon kim oldu 2023: Galatasaray şampiyon mu oldu? sorusu günün sorusu oldu. Saat 20.00'da başlayacak olan mücadelede Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına çıkıp şampiyonluk maratonunu bitirmek istiyor. Peki, Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyon olur mu? Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?

Şampiyon kim oldu 2023: Galatasaray şampiyon mu oldu?
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Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyon olur mu? Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu? Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyon olur mu sorusu günün sorusu oldu. Saat 20.00'da başlayacak olan mücadelede Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına çıkıp şampiyonluk maratonunu bitirmek istiyor. 
Şampiyon kim oldu 2023: Galatasaray şampiyon mu oldu? 


Şampiyon Galatasaray

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE


71'   Ankaragücü'nün ceza sahasına yakın noktadan kazandığı serbest vuruşu Beridze ortaladı. Torreira kafayla uzaklaştırdı.
70'   Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
69'   Barış Alper'in savunma arkasına kafayla gönderdiği topta Kerem için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
68'   Maçta tempo bir kez daha düştü. Bu bölümde karşılıklı top kayıpları oluyor.
67'   Icardi'nin pasında Kerem savunma arkasına hareketlendi ama kaleci Gökhan çıktı ve topu aldı.
66'   Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Barış'tan önce savunma dokundu.
65' Galatasaray'da Mertens ve Kazımcan oyundan çıktı. Barış Alper ve Dubois oyunda.
64'   Emre Kılınç'ın ortasında Kevin Malcuit kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.
63'   Abdülkerim, Kitsiou'yu düşürdü. Ankaragücü serbest vuruş kullanacak.
62'   Kevin Malcuit'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleci Muslera'nın kucağına gitti.
61'   Şu dakikalarda Fenerbahçe'nin de 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Ancak Galatasaray, maç bu şekilde biterse rakibine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
60'   Sergio Oliveira'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Icardi dokunamadı.
59'   Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Kazımcan yaklaşık 30 metreden gelişine vurdu ama top kalecide kaldı.
58'   KAÇTI! Rashica'nın sol çaprazdan vuruşunu Gökhan çıkardı. Dönen topa Kerem vurmak istedi ama savunma son anda kornere çeldi.
57'   Galatasaray'ın maçta yüzde 57'ye 43 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
56'   Sergio Oliveira'nın ortasında Nelsson topu içeri doldurdu. Icardi topu ıskaladı.
55'   Nihad Mujakic, kendi yarı alanında Icardi'ye faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
54'   Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
53'   Galatasaray'ın maçta 6'sı isabetli 12 şutu var.
52'   Matej Hanousek'in ortasına Emre Kılınç kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.
51'   Maçta tempo bu bölümde düştü.
50'   KAÇTI! Taylan'ın hatalı pasında Icardi, kaleciden sıyrıldı. Çaprazdan vuruşu kaleye paralel gitti.
49'   Galatasaray'da Sacha Boey, kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Durumu ciddi değil.
48'   Ankaragücü kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
47'   Galatasaray ikinci yarıya baskılı baskılı başladı. Icardi'nin topuk pasında Kerem arka bölgede topu önüne alamadı.
46'   Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45'   Galatasaray'ın rakip yarı alana yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Kerem ortaladı. Gökhan topu rahat bir şekilde kontrol etti.
45'   Sergio Oliveira'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
45'   KAÇTI! Kerem'in soldan ortasına Icardi müsait durumda vurdu. Nihad Mujakic son anda ayak koydu. Korner.
45'   Bu bölümde Galatasaray tempoyu yükseltmemeye çalışıyor.
45'   Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda Nelsson topu uzaklaştırdı.
45'   Milson'un ortasında Torreira topu kafayla kornere çeldi.
45'   İlk yarının sonuna en az 5 dakika eklendi.
44'   DİREK! Taylan'ın pasında sol çaprazda topu alan Ghayas Zahid iyi vurdu. Top üst direkten geri geldi.
43'   Sacha Boey sağdan ceza sahasına girmek istedi ama kalabalığı geçemedi.
42'   Ghayas Zahid'in yaptığı ortaya Ali Sowe kafa vurdu. Kaleci Muslera topu kurtardı.
41'   Kerem'in harika ortasına çok iyi yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.
40' GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 2-1 öne geçti.
39'   Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu Gökhan iki hamle kurtardı.
38'   Kazımcan'ın ortasında Arda Kızıldağ topu kornere çeldi.
37'   Maçta bu bölümde tempo biraz düştü.
36'   Kerem'in kullandığı serbest vuruşu Abdülkerim indirdi. Nelsson vurmak istedi ama savunma topu uzaklaştırdı.
35' Lamine Diack, orta alanda Mertens'i düşürdü. Bu hareketi sonrası sarı kart gördü.
34'   Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci yumrukladı.
34'   Savunmanın hatasında topu önünde bulan Mertens, kaleci Gökhan'ı geçemedi. Korner.
33'   Muslera'nın savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama kaleci topu uzaklaştırdı.
32'   Kenarda itirazlarda bulunan Okan Buruk'a Volkan Bayarslan'dan uyarı geldi.
31'   Savunma arkasına atılan topta Ali Sowe, rakibinden sıyrılıp topu kaleye gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.
30'   Müthiş bir tempo var maçta. Top bir o kalede bir bu kalede...
29'   KAÇTI! Gökhan çıkardı. Rashica'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Gökhan çıkardı.
29'   Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
28'   Ankara'da yağmur etkisini arttırmaya başladı.
27'   Ankaragücü'nün kazandığı köşe serbest vuruşu Ghayas Zahid ortaladı. Kazımcan topu kornere çeldi.
26'   Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Gökhan'da kaldı.
25'   Hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
25'   Tempo arttı. Kevin Malcuit'in pasında Taylan çaprazda topla buluşmak istedi ama Torreira'dan kritik bir hamle geldi.
24'   Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.
23'   Ankaragücü'nün sağdan kazandığı köşe vuruşunu Ghayas Zahid ortaladı ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.
22'   Milson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
21'   Mertens'in pasında Icardi, çaprazdan vurdu. Kaleci Gökhan son anda kurtardı.
20'   Savunma arkasına atılan topa Milson yine hareketlendi. Abdülkerim son anda ayak koydu. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.
20'   Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna Torreira kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.
19'   Milot Rashica'nın yay üzerinden yaptığı vuruşu Gökhan kornere çeldi.
18'   Savunma arkasına atılan topta Milson, karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
17' GOL Ankaragücü, Milson'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
16'   HARİKA ÇIKARDI! Ghayas Zahid'in soldan yaptığı vuruşu Muslera harika çıkardı.
15'   Galatasaray'ın atağında Rashica yerden çok sert ortaladı. savunmadan kritik bir müdahale geldi.
14'   Galatasaray ligde oynadığı son 7 golü de Mauro Icardi kaydetti.
13'   Maç bu sonuçla biterse Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olacak.
12'   Lamine Diack, orta alanda Mertens'e faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
11'   Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Icardi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
10'   İlk 10 dakika Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
9'   Kerem'in ters kanattaki Kazımcan'a gönderdiği topu savunma karşıladı.
8'   Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Icardi çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
7' GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
6'   Rashica'nin yerden ceza sahasına gönderdiği topa Kerem vurdu ama savunma topu karşıladı.
5'   Hasan Ali'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Muslera''da kaldı.
4'   Kazımcan rakip yarı alanda rakibine faul yaptı. Top Ankaragücü'nde.
3'   Galatasaray maça etkili başladı. Sacha Boey sağdan ceza sahasına kesti. Arda topu karşıladı.
2'   Kerem soldan ceza sahasına gönderdi. Arka direkte savunma topu uzaklaştırdı.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Maç öncesi iki takım futbolcuları oyun alanına geldi.
M.Ö.   Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
M.Ö.   Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda, Djokanovic, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe
M.Ö.   Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibini evinde üst üste üç kez yenmek istiyor.
M.Ö.   İlk yarıda oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı duble yaptığı son iki Süper Lig sezonunu da şampiyon tamamladı (2018/19 & 2011/12).
M.Ö.   Tolunay Kafkas göreve geldikten sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), bu sezon daha önceki beş iç saha karşılaşmasına da Ömer Erdoğan yönetiminde çıkmış ve puan alamamıştı (5M).
M.Ö.   Süper Lig'de oynadığı son üç maçı GOL yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyon tamamladığı 2014/15 sezonunda yakaladı (Nisan-Mayıs 2015 arasında 6G).
M.Ö.   Süper Lig tarihinde salı günü oynadığı maçlar berabere bitmeden en fazla karşılaşmaya çıkan iki takım Galatasaray (8G 2M) ve Ankaragücü (2G 6M).
M.Ö.   Bu sezon Konyaspor'un (13) ardından Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım olan Galatasaray (12), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2009/10'dan bu yana daha yüksek bir sayıya sadece iki sezon ulaştı (13; 2014/15 & 2018/19).
M.Ö.   Ankaragücü formasıyla Bu sezon Süper Lig'de altı gole doğrudan katkı sağlayan Taylan Antalyalı (3 GOL & 3 asist), Galatasaray'da oynadığı iki sezonun toplamında yaptığı katkıyı geride bıraktı (2 GOL & 3 asist).
M.Ö.   Mauro Icardi (19 gol), Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla bir sezonda 20 gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Bafetimbi Gomis & Mario Jardel).
M.Ö.   2022/23 Süper Lig sezonunda Mauro Icardi'ye dört asist yapan Kerem Aktürkoğlu, 2010/11 sonrası dönemde Galatasaray formasıyla Garry Rodrigues'in (Bafetimbi Gomis'e 7 asist) ardından bir sezonda herhangi bir takım arkadaşına 5+ GOL pası veren ikinci oyuncu olabilir.
M.Ö.   Süper Lig kariyerinde Galatasaray'ı konuk ettiği yedi maçın altısından puanla ayrılan Tolunay Kafkas (1G 5B 1M), tek mağlubiyetini Karabükspor'un ligden düştüğü 2014/15 sezonunda aldı (1-2).
M.Ö.   Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın canlı anlatımıyla sizlerle beraber olacağız.


Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Şampiyonluk için Fenerbahçe ile yarışan lider Galatasaray, MKE Ankaragücü müsabakasıyla şampiyonluğunu ilan edebilir.

Haftaya sarı-lacivertlilerin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, başkent deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda diğer müsabakaların sonucuna bakmadan şampiyon olacak.
Galatasaray, puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk düğümü 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.
Ligde kalma mücadelesi

Süper Lig'de kalma yarışında da kritik bir dönemece giriliyor. Lige veda edecek ikinci ve son takım da belli olabilir.

Düşme hattında, ligden çekilen Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile düşmesi kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Bitexen Giresunspor en kritik konumda.
Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumdayken bir maçı fazla olan Demir Grup Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor.

Ligde 10. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, 11. sıradaki Kasımpaşa ve 12. sıradaki MKE Ankaragücü, puan farkından dolayı nispeten rahat durumda. Ancak kalan haftalarda alınacak skorlara göre bu takımların matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.

Giresun temsilcisi, 36. haftada konuk edeceği Trabzonspor'a mağlup olması durumunda diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir.

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