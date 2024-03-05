Haber Tarihi: 05 Mart 2024 17:05 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 17:05

Real Sociedad PSG maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - PSG maçı canlı izle şifresiz izle | Real Sociedad - PSG maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş karşılaşmaları bugün başlayacak. İlk turda Fransa'da oynanan karşılaşmayı Paris Saint - Germain, 2-0 kazanmayı başarmıştı. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Real Sociedad - PSG maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Sociedad - PSG maçı canlı izleme detayları

Real Sociedad PSG maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Real Sociedad, PSG'yi ağırlıyor. İlk turda Fransa'da oynanan karşılaşmayı Paris Saint - Germain, 2-0 kazanmayı başarmıştı. İspanyol takımı Real Sociedad rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadelelerin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Real Sociedad - PSG karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…

REAL SOCİEDAD - PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Sociedad - PSG mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.

Real Sociedad'ın PSG'yi konuk edeceği mücadele 5 Mart Salı günü saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

PSG TUR İÇİN AVANTAJ SAHİBİ

PSG son 16 turu ilk maçında taraftarı önünde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Luis Enrique yönetiminde bu sezon Avrupa'da başarılı işlere imza atmayı hedefleyen Fransız takımı her türlü galibiyet, beraberlik ve bir farkla yenilgi durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.

REAL SOCİEDAD GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Real Sociedad rotayı Avrupa'ya çevirdi. PSG karşısında ilk mücadelede iki farkla mağlup olan İspanyol takımı rövanş karşılaşmasında kazanmak istiyor. Real Sociedad'a tek farklı galibiyet yetmezken karşılaşmayı iki farkla kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

REAL SOCİEDAD - PSG MAÇI CANLI İZLE




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REAL SOCİEDAD - PSG MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu

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