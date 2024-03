Real Sociedad PSG maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Sociedad - PSG mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.

Real Sociedad'ın PSG'yi konuk edeceği mücadele 5 Mart Salı günü saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

PSG son 16 turu ilk maçında taraftarı önünde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Luis Enrique yönetiminde bu sezon Avrupa'da başarılı işlere imza atmayı hedefleyen Fransız takımı her türlü galibiyet, beraberlik ve bir farkla yenilgi durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.

Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Real Sociedad rotayı Avrupa'ya çevirdi. PSG karşısında ilk mücadelede iki farkla mağlup olan İspanyol takımı rövanş karşılaşmasında kazanmak istiyor. Real Sociedad'a tek farklı galibiyet yetmezken karşılaşmayı iki farkla kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek.



REAL SOCİEDAD - PSG MAÇI CANLI İZLE



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Real Sociedad, PSG'yi ağırlıyor. İlk turda Fransa'da oynanan karşılaşmayı Paris Saint - Germain, 2-0 kazanmayı başarmıştı. İspanyol takımı Real Sociedad rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadelelerin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Real Sociedad - PSG karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati







