Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 11:20 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 11:20

PYBS bursu yattı mı? 2023 PYBS bursu

PYBS veya İOKBS burs zammı 2023 Ocak ayının gelmesi ile beraber "PYBS yattı mı? 2023 PYBS bursu ne zaman yatacak, miktarı ne kadar" soruları da tekrar gündeme geldi. PYBS bursa 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine her yıl İOKBS sınavını kazanan öğrencilere veriliyor. Peki, Ocak ayı PYBS bursu yattı mı, zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS bursu yattı mı? 2023 PYBS bursu
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PYBS bursu veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS BURSU YATTI MI?
MEB, PYBS bursluluk Ocak ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.
2023 Ocak ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

PYBS BURSU NE KADAR OLDU?

2023 yılı PYBS burs ücreti henüz açıklanmadı. 2022 yılında yüzde 40 artış ile burs miktarı 663 TL olmuştu.

PYBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklandığında habere eklenecektir. Fakat memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zam oranı göz önüne alınırsa 2023  burs miktarının 860 TL'ye çıkması bekleniyor.
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E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.

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