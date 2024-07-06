Haber Tarihi: 06 Temmuz 2024 12:41 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 12:41

Portekiz elendi mi? EURO 2024 Çeyrek Final sonuçları

Fransa, zorlu geçen çeyrek final maçında penaltılarla Portekiz'i 5-3 mağlup ederek EURO 2024'te yarı finale yükseldi. Maçın kaderini ise kaçırdığı penaltıyla Joao Felix oldu.

Portekiz elendi mi? EURO 2024 Çeyrek Final sonuçları
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Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olan EURO 2024 çeyrek finalinde, dünya futbolunun dev takımları Fransa ile Portekiz kozlarını paylaştı. Maç, maç zaman zaman gerilimin yükseldiği anlara ve kritik karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da karşılıklı ataklarına rağmen golle sonuçlanmadı. Defans hatlarının sert müdahaleleri ve orta saha mücadelesi, skor tabelasını değiştirmeye yetmedi.

İkinci yarı, taktik savaşlarına ve orta sahanın yoğun kullanımına sahne oldu. Her iki takım da risk almakta çekingen davranınca, maçın normal süresi yine eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda, ilk yarıya nazaran her iki takım da daha net pozisyonlar yakalasa da top bir türlü ağlarla buluşmadı.

30 dakikalık uzatma süresi boyunca takımlar, turu geçmek için gerekli golü bulma çabasına girdiler, ancak bu süreçte de skorda bir değişiklik olmadı. Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları da 0-0 eşitlikle sonuçlanınca, yarı finalde İspanya ile mücadele edecek takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Nihayetinde, turu belirleyen penaltı atışları aşamasına geçildi. Nefeslerin tutulduğu penaltı atışlarında Fransa, rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Maçın kaderini belirleyen oyuncu ise Barcelona ve Portekiz'in yıldız oyuncusu Joao Felix oldu. Felix penaltı atışında topu direğe nişanladı. Penaltı atışlarında topun başına geçen Fransız oyuncuların tamamı ise topu ağlarla buluşturmayı başardı.
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