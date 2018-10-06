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PES tarihinde Neymar'ın inanılmaz değişimi



PES2012'den PES2019'a Brezilyalı Neymar'ın kendisini bile şaşırtan büyük değişimi...

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