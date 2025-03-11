ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geç başvuru takvimini duyurdu. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar, belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlayarak sınava katılma hakkı elde edebilecekler.📅 Başlangıç: 11 Mart 2025 Salı, saat 10.00⏳ Bitiş: 13 Mart 2025 Perşembe, saat 23.59Bu tarihler arasında başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.Geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini normal başvuru dönemine göre zamlı olarak ödeyecekler.2025 YKS Geç Başvuru Ücreti: Her oturum için 675 TLÜcretin, belirtilen tarihler içerisinde ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya online ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekiyor.Başvurularını tamamlamak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler:1️⃣ ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın (ais.osym.gov.tr)2️⃣ T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın3️⃣ "2025 YKS Geç Başvuru" sekmesini seçin4️⃣ Katılmak istediğiniz oturumları belirleyin (TYT, AYT, YDT)5️⃣ Başvuru bilgilerinizi kontrol ederek onaylayın6️⃣ Sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamlayınGeç başvuru süreci 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava katılamayacak. Son dakikaya bırakmadan işlemlerinizi tamamlamayı unutmayın!