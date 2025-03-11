Haber Tarihi: 11 Mart 2025 17:08 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 17:08

ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 2025 YKS geç başvuru işlemi bugün başladı. Toplam 3 gün sürecek olan YKS geç başvuru işleminin ilk ücrete göre %50 artırımlı ödenmesi gerekiyor. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geç başvuru takvimini duyurdu. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar, belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlayarak sınava katılma hakkı elde edebilecekler.
📅 Başlangıç: 11 Mart 2025 Salı, saat 10.00

⏳ Bitiş: 13 Mart 2025 Perşembe, saat 23.59

Bu tarihler arasında başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini normal başvuru dönemine göre zamlı olarak ödeyecekler.

2025 YKS Geç Başvuru Ücreti: Her oturum için 675 TL

Ücretin, belirtilen tarihler içerisinde ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya online ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekiyor.


YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurularını tamamlamak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler:

1️⃣ ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın (ais.osym.gov.tr)

2️⃣ T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın

3️⃣ "2025 YKS Geç Başvuru" sekmesini seçin

4️⃣ Katılmak istediğiniz oturumları belirleyin (TYT, AYT, YDT)

5️⃣ Başvuru bilgilerinizi kontrol ederek onaylayın

6️⃣ Sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamlayın

SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN!

Geç başvuru süreci 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava katılamayacak. Son dakikaya bırakmadan işlemlerinizi tamamlamayı unutmayın!

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Antalyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması! Antalyaspor Antalyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
Isco, milli takıma geri dönüyor! Real Betis Isco, milli takıma geri dönüyor!
ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? Gündem ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
Trabzonspor, 'kaynağından' besleniyor Trabzonspor Trabzonspor, "kaynağından" besleniyor
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı Trendyol Süper Lig Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı
Bundesliga kulüplerinden 5,87 milyar avroluk rekor gelir! Bundesliga Bundesliga kulüplerinden 5,87 milyar avroluk rekor gelir!
Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi!
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı! Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!
Altınordu ligin kilit takımı oldu TFF 2. Lig Altınordu ligin kilit takımı oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması
2
Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi!
3
Jose Mourinho: "Turu geçen biz olacağız, inanın"
4
Muslera'nın soyunma odası sözleri ortaya çıktı!
5
Mecnun Otyakmaz'dan Beşiktaş'ın başvurusu için cevap
6
Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı
7
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!

SON HABERLER