Haber Tarihi: 27 Mart 2023 09:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 09:19

Oruç kaç gün 2023? Kaç gün oruç tutulur, kaç gün kaldı?

Oruç kaç gün 2023? Kaç gün oruç tutulur, kaç gün kaldı? Ramazan ayının gelmesi ile beraber, "Oruç kaç gün 2023: Kaç gün oruç tutulur, kaç gün kaldı" soruları bu dönem içinde pek çok kişinin aklında soru oluşmaktadır. Ramazan kaç gün 2023 senesinde kaç defa oruç tutulacak diye merak ediyorsanız; sizlere bu sayfada en net bilgileri vereceğiz

Oruç kaç gün 2023? Kaç gün oruç tutulur, kaç gün kaldı?
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11 ayın sultanı Ramazan başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kaç gün oruç tutulacağı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere bazı yıllar Ramazan ayı 29 gün, bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Peki, bu yıl yani 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek bu yıl kaç gün oruç tutulacak? İşte merak edilen detaylar... 
KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Ramazan ayı her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek yani bu yıl 29 gün oruç tutacağız.
RAMAZAN NEDEN 29 GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi. Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

Bu yıl Ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb'imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur." diye konuştu.

2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay 29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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