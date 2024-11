Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 2024

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği gün, Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Türkiye'de her yıl bu özel tarih, öğretmenlerin önemini vurgulamak ve onlara olan minnettarlığı göstermek amacıyla kutlanmaktadır. 1981 yılından bu yana bu günün anlam ve önemi her yıl tekrar hatırlanır. İşte, 2024 yılı Öğretmenler Günü'nün tarihi hakkında bilgiler



ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?



Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.



24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nde "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği gündür. 1981 yılında, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü nedeniyle bu gün, Öğretmenler Günü olarak resmi bir nitelik kazanmıştır. Bu tarihten itibaren, 24 Kasım, ülke genelinde öğretmenlerin emeklerine teşekkür etme günü olarak kabul edilmektedir. Öğretmenler Günü kutlamaları, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır.



Dünyada ise bazı ülkeler 1994 yılından beri UNESCO'nun tavsiyesi doğrultusunda 5 Ekim'i Öğretmenler Günü olarak kutlamaktadır. 5 Ekim tarihi, 1966 yılında Paris'te yapılan ve "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erdiği gündür. Bu tarihte, UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi" kabul edilmiştir.



2024 YILI ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ



2024 yılında Öğretmenler Günü, 24 Kasım Pazar gününe denk gelmektedir.

