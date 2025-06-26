Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? Temmuz öğretmen maaş zammı hesaplaması

Öğretmen maaşları, Temmuz ayından itibaren zamlı olarak yatırılmaya başlanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler, maaş zammına kısa bir zaman kala hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon açıklandı. Öğretmenler enflasyonla birlikte toplu sözleşmeye göre şimdiden yüzde 14,01'lik zammı haketti. 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklamasıyla birlikte öğretmenlerin alacağı kesin zam oranları belli olacak. İşte, beklentiye göre öğretmen maaşları…

Memur maaşları dereceye, öğrenim durumu, çalışılan bölge, çocuk sayısı ve diğer birçok sebeple farklılık gösterebiliyor.

Ocak ayında yapılan artışla birlikte 1/4 derecesindeki öğretmen 52 bin 906 lira maaş alıyor. Aynı kıdemdeki uzman öğretmen maaşı ise 58 bin 634 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı beklentisine göre memur maaşlarına %16 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşlarına %16 zam gelmesi durumunda 1/4 derecesinde görev yapan öğretmenin maaşı 8 bin 464 lira artacak. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 9 bin 381 lira yükselecek.

TÜİK 3 Temmuz'da TÜFE oranını açıklayacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE'si belli olacak. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin aylık artışları belli olacak.

Memur ve emeklilerinin ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre yılın 2. dönem artışı hesaplandığı için onlarda da yüzde 14,01'lik artış şu anda gerçekleşti.