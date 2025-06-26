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Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? Temmuz öğretmen maaş zammı hesaplaması
Haber Tarihi: 26 Haziran 2025 13:51 -
Güncelleme Tarihi:
26 Haziran 2025 13:51
Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? Temmuz öğretmen maaş zammı hesaplaması
Temmuz ayına kısa bir zaman kala öğretmenler maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Öğretmen maaşları çalışılan yıl, çocuk sayısı, kıdeme göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen, başöğretmen gibi unvanlara sahip olabiliyor. Öğretmen maaşları unvanlara göre farklılık gösteriyor. Öğretmen maaş zammı hesaplaması enflasyon beklentisine göre hesaplandı. Peki Öğretmen maaşları 2025 Temmuz ne kadar olacak? İşte, dikkat çeken hesaplama…
Öğretmen maaşları, Temmuz ayından itibaren zamlı olarak yatırılmaya başlanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler, maaş zammına kısa bir zaman kala hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon açıklandı. Öğretmenler enflasyonla birlikte toplu sözleşmeye göre şimdiden yüzde 14,01'lik zammı haketti. 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklamasıyla birlikte öğretmenlerin alacağı kesin zam oranları belli olacak. İşte, beklentiye göre öğretmen maaşları…>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
TEMMUZ'DA ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLACAK?
Memur maaşları dereceye, öğrenim durumu, çalışılan bölge, çocuk sayısı ve diğer birçok sebeple farklılık gösterebiliyor.
Ocak ayında yapılan artışla birlikte 1/4 derecesindeki öğretmen 52 bin 906 lira maaş alıyor. Aynı kıdemdeki uzman öğretmen maaşı ise 58 bin 634 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı beklentisine göre memur maaşlarına %16 oranında zam yapılması bekleniyor.
Memur maaşlarına %16 zam gelmesi durumunda 1/4 derecesinde görev yapan öğretmenin maaşı 8 bin 464 lira artacak. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 9 bin 381 lira yükselecek.
MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER ENFLASYONDA
TÜİK 3 Temmuz'da TÜFE oranını açıklayacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE'si belli olacak. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin aylık artışları belli olacak.
Memur ve emeklilerinin ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre yılın 2. dönem artışı hesaplandığı için onlarda da yüzde 14,01'lik artış şu anda gerçekleşti.
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