Haber Tarihi: 19 Mayıs 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 16:15

Nakit avans kapatıldı mı? Taksitli nakit avans kaldırıldı mı?

Nakit avans kapatıldı mı? Taksitli nakit avans kaldırıldı mı sorusu gündeme geliyor. Merkez Bankası'ndan nakit avans ve kredili mevduat hesaplarına yeni düzenleme geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından nakit avans işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. TCMB, yapılan düzenlemeye ilişkin detayları bankalara uygulama talimatı gönderdi. Peki, Kredi kartından nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartlarına nakit avans kapandı mı? Nakit avans neden kapatıldı?

Nakit avans kapatıldı mı? Taksitli nakit avans kaldırıldı mı?
Abone Ol
Kredi kartı nakit avans düzenlemesi detayları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası kredi kartı ile nakit avans ve kuyumcu harcamalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Banka yüksek limitli kredi kartlarında nakit avans ve kuyum harcamalarını menkul kıymet kapsamına aldı. Düzenleme sonrasında kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı? sorgulamaları hız kazandı. Bugün ise Merkez Bankası'
NAKİT AVANS KAPATILDI MI?
Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.

Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

KREDİ BÜYÜMESİNE GÖRE MENKUL KIYMET TESİSİ MUAFİYETİ

Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI


Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Nakit avans
Gündem

Diğer Haberler

Real Madrid'de Ancelotti için karar Real Madrid Real Madrid'de Ancelotti için karar
Kerem Demirbay'dan Roma için olay sözler! Bayer Leverkusen Kerem Demirbay'dan Roma için olay sözler!
Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe transfer haberleri Gündem Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe transfer haberleri
Şampiyonluk sonrası ayrılık kararı! Napoli Şampiyonluk sonrası ayrılık kararı!
Göztepe savunmasından gollere büyük katkı Spor Toto 1. Lig Göztepe savunmasından gollere büyük katkı
2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih yap Gündem 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih yap
Sivasspor'da kriz; Mecnun Otyakmaz bırakacağını açıkladı Sivasspor Sivasspor'da kriz; Mecnun Otyakmaz bırakacağını açıkladı
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gündem YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadrodan çıkartıldı!
2
Fenerbahçe - Trabzonspor: İlk 11'ler
3
RESMİ: Tottenham, Lucas Moura'yı açıkladı
4
Crespo'nun menajeri İstanbul'a geldi!
5
Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması!
6
Origi'ye Süper Lig'den 3 talip var
7
Julian Alvarez tarihe geçebilir!

SON HABERLER

yukarı ok