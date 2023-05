Erdoğan gitmeli tabii. Yoruldu Erdoğan 21 yıldır, yapamıyor bunu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım, ben seçileyim. Erdoğan artık gerçekliği, ortak aklı yitirmiş. Kılıçdaroğlu seçilsin" dedi.



Muharrem İnce kimi destekleyecek? Muharrem İnce kimi destekliyor? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Kararını düzenlediği basın toplantısıyla duyuran İnce şunları söyledi: ''Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar olmayan bacanaklar görüntüler fotoğraflar yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü kendisi kesiyor oraya koyuyor bunu FETÖ'cüler yapıyor.İnce, "İkinci tura kalması halinde siz oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu, "Ben gereğini yaparım zamanı gelince merak etmeyin. Bizim ne yapacağımızı da tahmin eder bütün millet zaten. Herkes tahmin eder benim ne yapacağımı. Bu konuda bir kuşku yok" şeklinde yanıtladı.Sorunun, "Kılıçdaroğlu'nu mu desteklersiniz?" şeklinde yinelenmesi üzerine İnce, "Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.'Saraydan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.''Dün Memleket Partisi'nin Manisa ve İzmir'de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti.Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin rahatsızlığı nedeniyle yapılamadığı duyurulmuştu.Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.