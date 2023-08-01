MTV ek vergi ne zaman ödenecek, nasıl ödenir? 2023 E-devlet MTV ödeme

Ek MTV ödeme tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yıl içerisinde iki taksit halinde Ocak ve Temmuz döneminde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! 6 Şubat'da meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarın temini için 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere MTV ücretlerinin x2 olarak ödeneceği duyurulmuştu. Ek MTV detayları belli oldu. Peki kimler muaf olacak, kim ödeyecek? İşte ödeme tarihleri...Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.MTV ödemeleri, her yıl 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı. Son gün ise 31 Temmuz 2023.Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.