Haber Tarihi: 03 Mart 2024 11:49 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 11:49

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta bitiyor? MSÜ sınavı kaç dakika, kaç soru?

Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yapılacak olan MSÜ öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan askeri öğrenci adayları, sınavın kaç dakika olacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika olacak, kaç soru sorulacak?

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta bitiyor? MSÜ sınavı kaç dakika, kaç soru?
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınav 81 ilde 108 sınav merkezinde düzenlenecek. MSÜ sınavına bu yıl 736 bin 894 aday katılacak. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 3 Mart 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

MSÜ sınavına katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.

Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
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