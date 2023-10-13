MHR Gayrimenkul halka arz kişi başı kaç lot verir, düşer? MHR halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden başvuru yapılabilecek.1,4 milyon katılım: Kişi Başı 147-148 lot (633-637 TL)1,8 milyon katılım: Kişi Başı 115 lot (495 TL)2 milyon katılım: Kişi Başı 103-104 lot (443-448 TL)2,4 milyon katılım: Kişi Başı 86-87 lot (370-375 TL)3 milyon katılım: Kişi Başı 69 lot (297 TL)3,4 milyon katılım: Kişi Başı 60-61 lot (258-263 TL)4 milyon katılım: Kişi Başı 51-52 lot (220-224 TL)Şirket, Maher Yatırım Holding iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş. ve Corpus Sigorta A.Ş.'nin 30.03.2021 tarihinde AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi devralarak ünvanını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirmiştir.Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonrası "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanı ile 12.01.2023 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Bu değişiklik sonrası sigorta şirketleri iştiraki olan ilk GYO olmuştur.Maher Yatırım Holding çatısı altında olan MHR GYO A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde, temel değerlerinden ödün vermeden, yerel yaklaşım ve global standartlarda, çağdaş bir hizmet anlayışını benimsemektedir.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 4,30 TL'den halka arz olacak.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ halka arz tarihi 12-13 Ekim olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(MHRGY)" olacak.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzının büyüklüğü 890,1 milyon TL olarak açıklandı.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz açıklık oranı 25,03%'tür. Toplamda 207 milyon adet lot dağıtılacaktır.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, katılım endeksine uygundur.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin 6 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 58,94%'ü Mahmut Erdemoğlu'na, 5%'i Mine Erdemoğlu'na 5%'i Gökay Erdemoğlu'na, 5%'i Türkay Erdemoğlu'na 5%'i Maher Yatırım Holding'ine ve 21,06%'sı diğer ortaklara aittir.1.7 Milyon katılım – 122 Lot (524 TL).2.1 Milyon katılım – 99 Lot (425 TL).2.5 Milyon katılım – 83 Lot (356 TL).3.3 Milyon katılım – 63 Lot (270 TL).4.1 Milyon katılım – 51 Lot (219 TL) dağıtabilir.2023/6 Hasılat: 59,01 milyon TL2023/6 Brüt Kâr: 43 milyon TL2022 Hasılat: 59,01 milyon TL2022 Brüt Kâr: 55,04 Milyon TL2021 Hasılat: 37,90 milyon TL2021 Brüt Kâr: 33,52 Milyon TL2020 Hasılat: 30,53 Milyon TL2020 Brüt Kâr: 25,31 Milyon TLŞirketin hasılatının tamamı portföyünde bulunan gayrimenkullere ait kira gelirlerinden oluşmaktadır.(Kaynak: Mhr Gayrimenkul Yatırım Onaylı İzahname)Mhr Gayrimenkul Yatırım Fiyat İstikrarı ve Hedefleri1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.30 gün fiyat istikrarı planlamaktadır.