Metin Kıvanç Masterchef 2022 şampiyon belli oldu

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Masterchef şampiyonu belli oldu. 2022 yılında başlayan Masterchef'te şampiyon büyük finalden sonra açıklandı. Birinci olabilmek için Kıvanç ve Metin yaptıkları yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. İşte 2022 Masterchef şampiyonu cevabıŞampiyonluğu kazanan Metin Yavuz'un Masterchef'ten kazandığı büyük ödül açıklandı. Metin Yavuz, şampiyonluğu ile birlikte kırmızı renkli lüks bir otomobilin sahibi oldu.Üçüncü ve final aşamasında Metin'in imza tabağının adı Şöhret olarak açıklandı. Kıvanç'ın finaldeki imza tabağının adı ise Ada olarak belirlendi.Denizli'de dünyaya gelen 31 yaşındaki Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz'in son olarak İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalıştığı biliniyor.Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. Metin Yavuz, Ecem Eseler ile nişanlıdır.