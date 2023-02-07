Meta ne demek? Facebook'un adı neden Meta oldu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Mark Zuckerberg sahibi ve CEO olarak facebook isim değişikliği yapılacağını açıkladı. Facebook adı uzun süredir ve site kurulduğundan beri kullanılıyordu, şimdi facebook ismi değişikliğe gidiyor. Neden değişikliğe gittiğine ilişkin açıklamalar, facebook adı neden metaverse oldu? Metaverse ne demek, facebook metaverse oldu, facebook metaverse değişikliği, metaverse nedir, facebook metaverse ne işe yarıyor? açıklamaları yapıldı.Facebook kullanıcıları uzun yıllardır kullandıkları facebook oluşumunun adının değiştiğini öğrenince şaşırdı. Facebook neden metaverse oldu diye araştırma yapmaya başladı. Yeni teknoloji metaverse yönelik çalışmalar yapan facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in bu teknolojiye ayak uydurmak ve metaverse ismini daha yoğun şekilde kulaklara kazımak için bu değişikliği yaptığı tahmin ediliyor.Metaverse kelime anlamı olarak 'normalin ötesinde olan' demek oluyor. Bu anlamdan yola çıkarak facebook'un alışılageldiğin dışında çok daha gerçek dışı olarak görülen çalışmalara imza atacağı tahmin edilirken sadece fiziksel olarak değil, sanal olarak görüşmeler yapıp birlikte oyun oynanabileceği, sanal dünya karakteri içinde yaşayabileceği bir dünya projesini hayata geçirmeye çalışacağı anlamına geliyor.Facebook projesinin tamamen metaverse evrenine yoğunlaştığı haberleri uzun zamandır gündemi meşgul ediyordu. Çok da uzak olmayan bir gelecekte metaverse sayesinde artık sanal dünyanın bizzat içinde yer alarak sanal yaşam ortamları oluşturulabilecek.Sanal dünyanın yeni projesi metaverse coin olarak gündem olan bilgiler bir anda hareketliliğe yol açtı. Metaverse coin olarak sanal gerçekliğe, NFT ve sanal eşyalara tüm kripto para birimlerinin entegre olacağı ve sanal dünyada satın alım yapılabileceği biliniyor.İşte metaverse coin olarak açıklanan coinler.AXSMANAENJSANDWEMIXDVIATLASFacebook kurucusu Mark Zuckerberg'e göre yeni açıklanan metaverse değişimiyle artık sanal dünyanın kapıları sonuna kadar açılmış oldu. Sanal dünyanın açılmasıyla birlikte metaverse büyük önem kazandı ve metaverse konusunda bundan sonra çok daha fazla konuşulacak.