Merih Demiral, Atalanta ile vedalaştı

Milli futbolcu Merih Demiral ile Atalanta arasındaki kiralık sözleşmenin bitmesinin ardından tarafların yollarını ayırdıkları öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Merih Demiral, Atalanta ile vedalaştı
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04 Haziran 2022 20:10
Milli futbolcu Merih Demiral'ın Atalanta ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ın sözleşmesinde bulunan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Oyuncu için daha şimdiden 40 milyon euroluk teklifler aldığı öne sürülen Atalanta'nın buna rağmen opsiyonu kullanmayacağı ve yeni bir stoper arayışına geçtiği ifade edildi.
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