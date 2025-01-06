Lisandro Martinez: 'Doğru karakteri gösterdik'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manchester United futbolcusu Lisandro Martinez, "Bugün doğru karakteri gösterdik. Sonuna kadar inandık. Maçı kazanmalıydık, kazanamadık ama denedik. Olumlu yönleri değerlendirmeliyiz. Birkaç maç öncesine göre farklı bir takımdık, gerçekten iyi bir oyun oynadık. Yapabileceklerimize daha fazla inanmalıyız." dedi.



"ZİHNİYETİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

Son maçlara kıyasla performansın nasıl bu kadar geliştiği hakkında konuşan Martinez, "Zihniyetimizi değiştirdik. İnanç, güven ve bugün herkesin kendine güvendiğini gördüm. Her ikili mücadelede, paslarda, savunmada kendimize güveniyorduk. Bugün oyundan gerçekten keyif aldık." açıklamasında bulundu.



"KÖTÜ OYNADIĞIMIZ DOĞRU"



Kötü oynadıklarını kabul eden Arjantinli futbolcu, "Son birkaç maçı izlediyseniz, kötü oynadığımızı görürsünüz. Bu doğru ve biz de bunu kabul ediyoruz. Bugün gerçekten iyi oynadık ve inanmak zorundayız. Futbol gerçekten zihinsel bir şey." yorumunu yaptı.



United'ın geri üçlüsü hakkında konuşan Martinez, "Bugün özgürce oynadık, sakince oynadık ve böyle oynadığınızda futboldan keyif alabiliyorsunuz. Performansımızdan gerçekten çok memnunum." belirtti.



Taktikleri değerlendiren defans oyuncusu, "Elbette taktiklerimizi uyguladık. Ama bugün daha çok yeteneklerimiz, takımımız ve en iyi yönlerimiz hakkında düşündük. Burada topla oynayabilen üst düzey oyuncularımız var. Ama birkaç maç önce top bizdeyken stresliydik." dedi.





Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.