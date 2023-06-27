Kurbanlık fiyatları 2023: Diyanet koyun, küçükbaş, koyun, dana, koç, tosun fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR OLDU?

İllere Göre Kurban Fiyatları Büyükbaş Hayvan Fiyatı Küçükbaş Hayvan Fiyatı (Avrupa Yakası) Canlı kilo: 27-28 TL Canlı kilo: 28-30 TL İstanbul 11.000-22.000 TL/baş 1.300-3.000 TL/baş (Anadolu Yakası) Canlı kilo: 27-28 TL Canlı kilo: 28-30 TL Ankara 9.000 TL/baş-30.000 TL/baş 800-2500 TL/baş Canlı kilo: 22-28 TL Canlı kilo: 25-30 TL İzmir 7.000-20.000 TL/baş 1.200-2.700 TL/baş Canlı kilo: 20-30 TL Canlı kilo: 25-35 TL Bursa 12.000-17.000 TL/baş 1.500-2.200 TL/baş Canlı kilo: 28-30 TL Canlı kilo: 35 TL Adana 5.000-26.000 TL/baş 1.000-3.500 TL/baş Canlı kilo: 23-25 TL Canlı kilo: 27-29 TL Antalya 7.500-20.000 TL/baş 1.800-3.000 TL/baş Canlı kilo: 28 TL Canlı kilo: 30 TL Konya 7.000-18.000 TL/baş 900-2.000 TL/baş Canlı kilo: 20-25 TL Canlı kilo: 26 TL Gaziantep 9.000-18.000 TL/baş 1.250-2.500 TL/baş Canlı kilo: 22-23 TL Canlı kilo: 25-26-27 TL Ş. Urfa 8.500-13.500 TL/baş 1.000-1.500 TL/baş Canlı kilo: 22-23 TL Canlı kilo: 22-23 TL İzmit 12.500-25.000 TL/baş 1.500-2.500 TL/baş Canlı kilo: 25-30 TL Canlı kilo: 20-30 TL Diyarbakır 9.000-14.000 TL/baş 1.300-1.700 TL/baş Canlı kilo: 22,5-23 TL Canlı kilo: 23-23,5 TL Hatay 6.000-22.000 TL/baş 1.500-2.500TL/baş Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 26-30 TL Balıkesir – 1.500-2.000 TL/baş Canlı kilo: 23-25 TL Canlı kilo: 35 TL Erzurum 5.000-30.000 TL/baş 800-2.000 TL/baş Canlı kilo: 20-22,50 TL Canlı kilo: 24-35 TL Van 7.500-18.000 TL/baş 1.100-1.500 TL/baş Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 25-26 TL Trabzon 6.000-13.000 TL/baş 1.000-1.500 TL/baş Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 26-28 TL Samsun 6.000-12.000 TL/Baş 1.000-2.000 TL/Baş Canlı kilo 22-25 TL – Sakarya 12.000-20.000 TL/Baş 1.000-2.2500 TL/Baş Canlı kilo 20-25 TL Canlı kilo 25-30 TL Afyonkarahisar 5.000-10.000 TL /Baş 1.500-2.500 TL/Baş Canlı kilo 25-28 TL – Eskişehir 6.000-16.000 TL/Baş 1.200-3.500 TL/Baş Canlı kilo 25-27 TL Canlı kilo 30-32 TL Kastamonu 6.000-17.000 TL/Baş 1.000-3.000 TL/Baş Canlı kilo 22-24 TL – Çanakkale 7.000-20.000 TL/Baş 800-2.500 TL/Baş Canlı kilo 28-30 TL Canlı kilo 30 TL Karaman 10.000-20.000 TL/Baş 1.100-2.600 TL/Baş Canlı kilo 19-21-23 TL Canlı kilo 25-27 TL Aydın 7.000-22.000 TL/Baş 1.500-2.500 TL/Baş Canlı kilo 25 TL Canlı kilo 30-35 TL Denizli 8.000-18.000 TL/Baş 1.500-3.000 TL/Baş Canlı kilo 28-30 TL Canlı kilo 32 TL Mersin 9.000-18.000 TL/Baş 1.200-1.700 TL/Baş Canlı kilo 24-26 TL Canlı kilo 26-28 TL Kayseri 10.000-20.000 TL/Baş 1.500-2.000 TL/Baş Manisa 9.000-17.000 TL/Baş 1.500-2.200 TL/Baş Malatya 5.000-20.000 TL/Baş 1.000-2.000 TL/Baş Canlı kilo 20-25 TL Canlı kilo 25-27 TL Kahramanmaraş 8.000-14.000 TL/Baş 1.500-1.750 TL/Baş Canlı kilo 24 TL – Tekirdağ 15.000-25.000 TL/Baş 2.000-3.000 TL/Baş

Kurban fiyatları listesi 2023, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini duyurmasının ardından merak konusu oldu. Buna göre vekaletle kurban kesim ücreti yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olacak. Öte yandan Küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana gibi kurbanlık fiyatları internette araştırılıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2023 kurban fiyatları listesi... Peki, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum ve 2023 fiyat listesi…Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yardımcı, küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi.Kurban Bayramına sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramında 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.A101, kurbanlık fiyatı belirleyen zincir marketler arasında en fazla şubesi bulunan markettir. Müşterilerin kurban vekaleti, kurban ücreti gibi konularda kafalarındaki sorulara yanıt veren firmanın kurbanlık fiyatları 2023 yılında şu şekilde oldu:A101'de satılan kurbanlıkların kesim yerleri Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Düzce, Ankara ve Aksaray'dır ve ülkenin tüm marketlerinde dileyen müşterilere kurban satışı yapılacaktır.A101 16-19 kilogram Karaman Koçu 6.590 TL20-23 kilogram büyükbaş hisse 8.590 TLA101 Kurban Vekaleti İle İlgili Soruları Şu Şekilde Yanıtlamıştır:"A101 Kurban sayfasında seçmiş olduğunuz kurbanlığı sepetinize ekledikten sonra vekalet sayfası açılacaktır. Vekalet bilgileri sayfasında, vekalet vermek istediğiniz ad ve soyad bilgisinin doldurulması önemlidir.Alınan kurbanlık vekâletleri, her bir kurbanlık hayvan için hissedarlar belirlendikten sonra kesimi gerçekleştirecek kasaplara topluca verilecektir. Kesim sırasında vekalet veren kişilerin isimleri tek tek okunacaktır."Küçükbaş Karaman Koyunu 12-16 Kilogram 5.990 TLKüçükbaş Kıvırcık Koyun 16-20 Kilogram 6.990 TLBüyükbaş Kemiksiz Hisse 23-27 Kilogram 11.990 TLKüçükbaş Kıvırcık Koyunu 16-19 Kilogram 6.950 TLKüçükbaş Kıvırcık Koyun 12-15 Kilogram 5.950 TLBüyükbaş Hisse 20-23 Kilogram 9.490 TLBüyükbaş Hisse 20-23 Kilogram 8.990 TL (4. gün teslimat)Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.Küçükbaş: 6 bin TL - 7 bin TLBüyükbaş: 50 bin TL -150 bin TLKüçükbaş: 6 bin TL - 7 bin TLBüyükbaş: 50 bin TL -150 bin TLKüçükbaş: 8 bin TL - 15 bin TLBüyükbaş: 50 bin TL - 90 bin TLKüçükbaş: 8 bin TL - 12 bin TLBüyükbaş: 68 bin TL - 105 bin TLKüçükbaş: 8 bin TL - 12 bin TLBüyükbaş: 63 bin TL - 95 bin TLKüçükbaş: 7 bin TL - 10 bin TLBüyükbaş: 62 bin 500 TL - 90 bin TLKüçükbaş: 7 bin TL - 11 bin TLBüyükbaş: 63 bin TL - 95 bin TLKüçükbaş: 6 bin 500 TL - 8 bin TLBüyükbaş: 60 bin TL - 90 bin TLKüçükbaş: 6 bin 400 TL - 8 bin TLBüyükbaş: 60 bin 500 TL - 90 bin TLKüçükbaş: 7 bin 500 TL - 11 bin TLBüyükbaş: 60 bin 500 TL - 90 bin TLKüçükbaş: 6 bin 300 TL - 8 bin TLBüyükbaş: 60 bin 500 TL - 90 bin TLOsman Yardımcı açıklamasının devamında "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.Henüz 2023 yılına ait vekaletle kurban kesimi bedeli Diyanet tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini duyurulmuştu.Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn bidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.27 Haziran 2023 Salı Arefe28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.Kurbanlık fiyatları, il ve hayvan türüne göre değişiyor. Diyanet İşleri 2023 yılı için Kurban Bayramı vekalet fiyatlarını belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.