Haber Tarihi: 14 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 14:02

Kredi kartı limit vergisi ne zaman ödenecek? Kredi kartı Savunma Sanayi ücreti ne zaman?

Savunma sanayii yatırımlarına ek kaynak için kredi kartlarından da hizmet bedeli alınacak. 100 bin lira üstü harcama limiti olan kartlardan 750 TL Savunma Sanayi Destekleme Fonunu'na aktarılacak. Kredi kartı sahipleri, kesintinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aynı şekilde kart limitini düşüren de var, devlete destek olsun dile kartı limitini yükseltecek olan da. 62 milyon adet limiti 100 bin lira üstü olan kredi kartı bulunduğu tahmin ediliyor. 9 soruda uygulamanın nasıl yaşama geçirileceğini özetledik.

Kredi kartı limit vergisi ne zaman ödenecek? Kredi kartı Savunma Sanayi ücreti ne zaman?
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Kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren kredi kartı hizmet bedeli yürürlüğe giriyor. Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık katılma payı ödeyecek. Peki Kredi kartlarından hizmet bedeli ne zaman alınacak? Kredi kartı hizmet bedeli ne kadar? 

KREDİ KARTI HİZMET BEDELİ NE KADAR VE NE ZAMAN ALINACAK?

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacak.

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.

Tahsil edilen payların tamamının SSDF'ye aktarılması amacıyla düzenlemede yer alan hükümlerin yanı sıra noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.

Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teklifle söz konusu gelirlerin tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler, tahsilatı yapan kurumların sorumlulukları, tahsil edilen tutarların Fon'a aktarılma zamanlarına ilişkin düzenlemeler de hüküm altına alınıyor.

Buna göre, beyannamelerden alınan katılma payı, beyannamelerden alınan damga vergisi ile birlikte tahakkuk ettirilecek ve tahsilatı takip eden ay sonuna kadar Fon hesabına aktarılacak.

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınan tutarlar işlemden önce vergi dairesine ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.

Noterlerde yapılan işlemlerden alınan katılma payları satış, devir, tescil işlemleri esnasında, diğer işlemlerde noterlik ücreti ile birlikte noterler tarafından tahsil edilecek ve Noterlik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca beyan edilerek ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan noterler, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Katılma payı ödemekle yükümlü olanlar tarafından ödenmesi gereken Fon'a ait meblağ hakkında Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Katılma payına ilişkin hükümler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.
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