Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 15:19

KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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KPSS'nin bu yılki önlisans oturumlarına geri sayım başladı. Yakın zaman önce başvuru süreci tamamlanan KPSS Önlisans oturumuna az bir zaman kala, sınav giriş yerleri merak konusu oldu.

2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.
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