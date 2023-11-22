Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 16:19

KDZ Ereğli'de okullar tatil mi? 23 Kasım yarın Ereğli'de okul var mı, tatil mi?

Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'de meydana gelen sel felaketi ve yoğun yağışlar sonrasında, 21 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmadığı büyük bir merak konusu haline geldi. İklim koşullarının olumsuz etkisiyle bölgede meydana gelen sel ve su baskınları, öğrencilerin ve velilerin okulların açılıp açılmayacağı konusunda endişe yaşamasına neden oldu. Yetkililerin alacakları karar doğrultusunda, öğrencilerin ve velilerin güvenliği göz önüne alınarak olası bir tatil durumuyla ilgili resmi duyurular beklenmektedir. Peki Zonguldak Karadeniz Ereğli'de yarın okullar tatil mi? 21 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi oldu?

KDZ Ereğli'de okullar tatil mi? 23 Kasım yarın Ereğli'de okul var mı, tatil mi?
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Meteoroloji'nin son uyarılarına rağmen Zonguldak ve çevresinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle birçok ilde ciddi hasarlar oluştu, maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu olumsuz hava koşulları, Zonguldak'ta da etkisini gösterdi.
Son meteorolojik gelişmeler ışığında, öğrenciler ve veliler, Zonguldak ile Karadeniz Ereğli'de 21 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusundaki haberleri Zonguldak Valiliği'nden beklemeye başladı. Yaşanan olumsuz hava koşullarının güvenlik riski oluşturması sebebiyle yetkililerin alacakları karar, bölgedeki öğrenci ve velilerin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Resmi duyuruların ardından öğrencilerin ve velilerin bu duruma dair bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Peki Zonguldak Karadeniz Ereğli'de yarın okullar tatil mi? 21 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi oldu?

ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, güvenlik önlemleri kapsamında eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Bu süre zarfında öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.

 
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