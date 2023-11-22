KDZ Ereğli'de okullar tatil mi? 23 Kasım yarın Ereğli'de okul var mı, tatil mi?

Meteoroloji'nin son uyarılarına rağmen Zonguldak ve çevresinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle birçok ilde ciddi hasarlar oluştu, maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu olumsuz hava koşulları, Zonguldak'ta da etkisini gösterdi.Son meteorolojik gelişmeler ışığında, öğrenciler ve veliler, Zonguldak ile Karadeniz Ereğli'de 21 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusundaki haberleri Zonguldak Valiliği'nden beklemeye başladı. Yaşanan olumsuz hava koşullarının güvenlik riski oluşturması sebebiyle yetkililerin alacakları karar, bölgedeki öğrenci ve velilerin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Resmi duyuruların ardından öğrencilerin ve velilerin bu duruma dair bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Peki Zonguldak Karadeniz Ereğli'de yarın okullar tatil mi? 21 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi oldu?Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, güvenlik önlemleri kapsamında eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Bu süre zarfında öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.