Kadir Gecesi alametleri hangileri? Sahih hadisler (Diyanet 2023)

Kadir Gecesi alametleri hangileri? Ramazan ayının en kıymetlisi Kadir Gecesinin alametleri çok önemlidir. Bu konuyla ilgili geliştirdiğimiz haberde Kadir Gecesi ile ilgili detayları bilebileceksiniz. Bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan 2023 Pazartesi idrak edilecek. Kadir gecesi konusunda sorulması gereken en mantıklı soru Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir gecesi faziletleri nelerdir? Kadir Gecesi'nin faziletleri arasında gelen en önemli bilgileri oluşturan haberimiz okuyunca anlaşılacağı gibi bilinmesi gereken her şeyi içermektedir. Bu önemli anlamı bulunan Kadir Gecesi anlamı diyerek yapılan aramalar da bulunmaktadır. 2023 Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü drak edilecek. Bu yılın takvimine göre Kadir Gecesi'nde yine önemli dualar okunacak ve gereklilikleri yerine getirilecektir. 2023 Kadir Gecesi ayın kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz.Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2023 takviminde Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.""Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."Peygamberimiz (sav) buyuruyor:"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."Bismillahirrahmânirrahîmİnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecrRahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıylaBiz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.