SON DAKİKA: Galatasaray Sivasspor maçı CANLI İZLE GS Sivas

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens'in durumu maç saatinde belli olacak.Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada bulunan Sivas temsilcisi, Galatasaray maçından puan ya da puanlar alarak Avrupa kupası hedefini sürdürmeyi planlıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.Sivas ekibinde Galatasaray maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Achillas Poungouras ile orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Ali Şaşal, Murat, Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çİftçi, Koita, Charisis, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj.Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu. Galatasaray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçına tam kadro çıkacak.