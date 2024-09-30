İzlanda-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Takım'ın İzlanda deplasmanındaki maçına öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzlanda-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı
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30 Eylül 2024 15:26
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

İzlanda maçının genel bilet satışları ise 1 Ekim Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

İzlanda-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 2 bin 250 lira olarak belirlendi.

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