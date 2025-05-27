Haber Tarihi: 27 Mayıs 2025 14:22 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 14:22

iscisonuc.sağlık.gov.tr kura sonuçları listesi | Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kura Sonuçları 2025: Canlı Yayın ve Nihai Liste

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman, canlı yayın nereden izlenir? İşkur nihai liste ve kura sonuçları açıklandı mı? iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden giriş yaparak temizlik personeli kura sonuçları dahil tüm detayları ve YHGM Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ile ilgili güncel bilgileri

iscisonuc.sağlık.gov.tr kura sonuçları listesi | Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kura Sonuçları 2025: Canlı Yayın ve Nihai Liste
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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi canlı yayını, resmi Youtube hesabından yayınlanmaya başladı. İŞKUR üzerinden temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı için başvuru yapan adaylar ise kura sonuçlarına odaklandı. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları isim listesi şeklinde ayrıca duyurulacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandıktan sonra asil olarak hak kazanan adaylar, gerekli evraklarla birlikte yerleştirildikleri kurumlara başvuru yapacak. Yedek adaylar ise asil adayların başvuru yapmaması, eksik (yanlış) belge beyanı durumunda çağrılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarına göre hak kazanan adaylara mülakat veya yazılı sınav uygulanmayacak. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi sonuçları 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı nasıl izlenir? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı asil ve yedek aday sonuç sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi canlı yayını, 10.00 itibariyle Youtube üzerinden erişimde yer alacak. Adaylar, aşağıdaki ekran üzerinden canlı yayını anbean takip edebilecek.

Yayın çalışmaz ise bir alttaki linke tıklayabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak. Tüm detaylar YHGM üzerinden yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai listesi belli oldu. Adaylar nihai listeyi görüntülemek için;

İŞKUR esube.iskur.gov.tr üzerinden iş arayan girişi gerçekleştirecek.

İş arayan kısmından giriş yapınca İŞ BAŞVURULARIM kısmına tıklayacak.

Açılan ekranda, başvuru belgesi yazısının hemen yanında bulunan "Nihai Aday Listesi" yazısına tıklayarak belgeyi açmak mümkün olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşe alınacak sürekli işçiler, noter kurası ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Kura sonuçlarının kura tarihi günü açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

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