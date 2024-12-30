İranlı futbolcu kadın taraftara sarıldı, pişman oldu

İran Futbol Federasyonu, maçtan önce bir kadın taraftara sarılan futbolcu Ramin Rezaeian'dan savunmasını istedi.



İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı'nın geçtiği haberde "İran Futbol Federasyonu etik komitesi Ramin Rezaeian'ı savunmasını vermek üzere çağırdı" denildi.



Habere göre; İran Futbol Federasyonu, maçtan önce bir kadın taraftara sarılan Ramin Rezaeian'ı çağırarak, 40 yılı aşkın bir yasağın ardından maçlara katılmalarına izin verilmesinden kısa bir süre sonra kadın seyircilerden duyulan rahatsızlığı vurguladı.



34 yaşındaki Rezaeian, Tahran devi Esteghlal'de oynuyor. Tecrübeli futbolcu perşembe günü Esteghlal'in merkezi Yezd eyaletinde Chadormalu'ya karşı oynadığı maçtan önce kadın taraftara sarılmıştı.