İnternet Ne Zaman Düzelecek? Cloudflare Ne Zaman Düzelir?

Saat 14.30 civarında başlayan ve kısa sürede küresel çapta bir krize dönüşen Cloudflare çökmesi, internetin büyük bir bölümünü felç etti. Altyapı devi Cloudflare'ı kullanan tüm siteler ve uygulamalar, "INTERNAL SERVER ERROR ERROR CODE 500" gibi teknik hata mesajlarıyla hizmet dışı kaldı.

Cloudflare, yaşanan bu büyük teknik aksaklığın farkında olduğunu ve sorunu gidermek için derhal çalışmalara başladığını resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Bu tür küresel ağ arızaları, basit bir yeniden başlatma ile çözülemeyecek kadar karmaşık mühendislik problemleri içerir.

Arızanın Tespiti: Cloudflare ekipleri, arızanın kaynağını tespit ettiklerini ve ağın stabilitesini yeniden sağlamak için büyük bir operasyon başlattıklarını bildirdi.

Aşama Aşama Düzelme: Büyük ağ arızalarında tam düzelme tek bir anda gerçekleşmez. Hizmetler, genellikle bölgesel olarak veya kademeli bir şekilde geri yüklenir. Kullanıcılar, arızanın ilk başladığı anlara göre bazı uygulamalarda yavaş da olsa bir iyileşme gözlemleyebilirler.

Şu an itibarıyla Cloudflare tarafından arızanın kesin olarak biteceği bir saat verilmemiştir.

Ancak, şirketin acil durum protokollerini devreye aldığı ve kesintinin küresel çapta etkili olduğu göz önüne alındığında, teknik ekiplerin sorunu en kısa sürede çözmek için olağanüstü çaba gösterdiği tahmin edilmektedir.

Beklenti:

Acil Onarım (Fix): Cloudflare'ın, ağdaki ana problemi saatler içinde stabilize ederek temel hizmetleri geri getirmesi beklenmektedir.

Normalleşme Süresi: Tüm hizmetlerin ve internet trafiğinin tamamen normale dönmesi, teknik onarımın ardından bir miktar daha zaman alabilir, ancak erişim sorunlarının hafiflemesi yakındır.

Kullanıcıların bu süre zarfında yapabileceği en iyi şey, Cloudflare'ın güncellemelerini takip etmek ve internet altyapısının normale dönmesini beklemektir. Erişim düzelmeye başladıkça, X, ChatGPT ve diğer tüm platformlar da yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başlayacaktır.