Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 17:17 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:17

İnternet Ne Zaman Düzelecek? Cloudflare Ne Zaman Düzelir?

18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve X (Twitter), ChatGPT, YouTube, Sahibinden.com gibi yüzlerce popüler uygulamada erişim problemlerine yol açan Cloudflare arızası, internet kullanıcılarını mağdur etti. Teknik arızanın saatlerdir devam etmesi üzerine, milyonlarca kişi "Cloudflare ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte son durum bilgileri...

İnternet Ne Zaman Düzelecek? Cloudflare Ne Zaman Düzelir?
Abone Ol
Saat 14.30 civarında başlayan ve kısa sürede küresel çapta bir krize dönüşen Cloudflare çökmesi, internetin büyük bir bölümünü felç etti. Altyapı devi Cloudflare'ı kullanan tüm siteler ve uygulamalar, "INTERNAL SERVER ERROR ERROR CODE 500" gibi teknik hata mesajlarıyla hizmet dışı kaldı.

⚙️ Cloudflare Durumu Güncelledi: Yoğun Çalışma Başlatıldı
Cloudflare, yaşanan bu büyük teknik aksaklığın farkında olduğunu ve sorunu gidermek için derhal çalışmalara başladığını resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Bu tür küresel ağ arızaları, basit bir yeniden başlatma ile çözülemeyecek kadar karmaşık mühendislik problemleri içerir.

Arızanın Tespiti: Cloudflare ekipleri, arızanın kaynağını tespit ettiklerini ve ağın stabilitesini yeniden sağlamak için büyük bir operasyon başlattıklarını bildirdi.

Aşama Aşama Düzelme: Büyük ağ arızalarında tam düzelme tek bir anda gerçekleşmez. Hizmetler, genellikle bölgesel olarak veya kademeli bir şekilde geri yüklenir. Kullanıcılar, arızanın ilk başladığı anlara göre bazı uygulamalarda yavaş da olsa bir iyileşme gözlemleyebilirler.

İnternet Tam Olarak Ne Zaman Düzelecek?
Şu an itibarıyla Cloudflare tarafından arızanın kesin olarak biteceği bir saat verilmemiştir.

Ancak, şirketin acil durum protokollerini devreye aldığı ve kesintinin küresel çapta etkili olduğu göz önüne alındığında, teknik ekiplerin sorunu en kısa sürede çözmek için olağanüstü çaba gösterdiği tahmin edilmektedir.

Beklenti:

Acil Onarım (Fix): Cloudflare'ın, ağdaki ana problemi saatler içinde stabilize ederek temel hizmetleri geri getirmesi beklenmektedir.

Normalleşme Süresi: Tüm hizmetlerin ve internet trafiğinin tamamen normale dönmesi, teknik onarımın ardından bir miktar daha zaman alabilir, ancak erişim sorunlarının hafiflemesi yakındır.

Kullanıcıların bu süre zarfında yapabileceği en iyi şey, Cloudflare'ın güncellemelerini takip etmek ve internet altyapısının normale dönmesini beklemektir. Erişim düzelmeye başladıkça, X, ChatGPT ve diğer tüm platformlar da yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başlayacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sneijder'den Yamal için Messi iddiası! Barcelona Sneijder'den Yamal için Messi iddiası!
İnternet Ne Zaman Düzelecek? Cloudflare Ne Zaman Düzelir? Gündem İnternet Ne Zaman Düzelecek? Cloudflare Ne Zaman Düzelir?
Anderson Talisca'dan geri dönüş iddialarına yanıt! Fenerbahçe Anderson Talisca'dan geri dönüş iddialarına yanıt!
Sahibinden Neden Girilmiyor? Site Çöktü mü, Teknik Arıza mı Var? Gündem Sahibinden Neden Girilmiyor? Site Çöktü mü, Teknik Arıza mı Var?
Google mı Çöktü? 18 Kasım'da Arama Motoruna Erişilemiyor mu? Gündem Google mı Çöktü? 18 Kasım'da Arama Motoruna Erişilemiyor mu?
LoL Neden Açılmıyor? Sunucuya Bağlanamayan Oyuncular Ne Yapmalı? Gündem LoL Neden Açılmıyor? Sunucuya Bağlanamayan Oyuncular Ne Yapmalı?
ChatGPT Neden Çalışmıyor? Çöktü mü? Cloudflare Arızası Yapay Zekayı da Vurdu! Gündem ChatGPT Neden Çalışmıyor? Çöktü mü? Cloudflare Arızası Yapay Zekayı da Vurdu!
Cloudflare Neden Çalışmıyor? X (Twitter), YouTube ve ChatGPT'yi Çökerten Küresel Arıza! Gündem Cloudflare Neden Çalışmıyor? X (Twitter), YouTube ve ChatGPT'yi Çökerten Küresel Arıza!
Dizi Siteleri Neden Açılmıyor? Kapatıldı mı? İşte Cloudflare Kaynaklı Erişim Krizi Gündem Dizi Siteleri Neden Açılmıyor? Kapatıldı mı? İşte Cloudflare Kaynaklı Erişim Krizi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Diego Carlos için 5 milyon euroluk talep
2
İtalya'da Semih Kılıçsoy'a destek!
3
Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm
4
Fenerbahçe'den Edson Alvarez operasyonu!
5
Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde rakip!
6
Mbappe - PSG: Büyük tazminat savaşı!
7
İspanya - Türkiye: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.