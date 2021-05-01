İmamı Şarani hazretlerine göre Kadir Gecesi 2021! Kadir Gecesi ne zaman ayın kaçında merak ediliyor ve Kadir Gecesi ne zaman soruları sorulmaya başlandı. Ramazan ayında en çok sorulan ve en revaçta olan soru Kadir Gecesi 2021 hangi gün sorusudur. Bunun sebebi ramazan ayında olmamız ve bu konuda ne kadar bilgi edinirsek kardayız anlamına gelmektedir.2021 Kadir Gecesi İmamı Şarani hazretlerinin tespitine göre 13 Nisan Salı günü başlangıç olduğundan 26 yı 27. geceye bağlayan gece kadir gecesi olarak tespit edilmiştir.Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı kutsal sayılan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak ediliyor. 2021 Kadir Gecesi ayun kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan haberimizde Kadir Gecesi okunacak duaları, bununla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman diyenlerin alacağı doğru cevaplarla bu kutsal geceyi idrak etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yapılan aramaların temelinde bu önemli günün tarihini doğru bilmek yatıyor.Ramazan ayının 27. gecesi İslam dünyasında ve geleneğinde Kadir Gecesi olarak bilinir ve anılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 yılı dini günler takvim ve programına göre İslam aleminin kutsal gecesi olan ve kuranın indirildiği ay olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl, 8 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde idrak edilecek.Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.""Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."Peygamberimiz (sav) buyuruyor:"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."Bismillahirrahmânirrahîm…İnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecrRahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.Kadir gecesini tüm İslam alemi; namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek geçirmeli. Namaz borcu olanların, nafile namazından önce en az beş vakit namazı kaza yapmalı, borcu olmayanlar ise nafile namazını kılmalı.Kadir Gecesi'ne özel okunacak bir dua yoktur ancak Peygamber Efendimiz : "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini bir Hadis-i Şerif'inde önermiştir.