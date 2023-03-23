Haber Tarihi: 23 Mart 2023 18:47 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 18:47

İlk hangi il oruç açar? 2023 orucu en son hangi şehir açar?

İlk hangi il oruç açar? Orucu en son hangi şehir açar? En erken iftar yapan il ve ilçe Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Mümin vatandaşlar bugün 1. oruçlarını tutuyor. Peki, Türkiye'de en erken iftar yapan il ve ilçe hangisidir? Orucu en erken hangi şehir açıyor?

İlk hangi il oruç açar? 2023 orucu en son hangi şehir açar?
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Ramazan ayında Müslüman alemi oruç ibadetlerini yerine getiriyor. İmsak vaktine kadar sahurunu yapan Müslüman alemi iftara kadar yeme-içmeden uzak kalıyor. İftar akşam ezanının okunması ile birlikte açılıyor. Peki, Türkiye'de en erken iftar yapan il ve ilçe hangisidir? Orucu en erken hangi şehir açıyor? 

İlk hangi il oruç açar? Orucu en son hangi şehir açar?
Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak. En uzun oruç 15 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.

Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

En uzun oruç Kırklareli ve Sinop'ta

Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.


Kadir Gecesi 27 Mayıs'ta idrak edilecek

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Mayıs'ta idrak edilecek.

Diyanet bu yılki fitre miktarını 40 lira olarak belirledi

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.
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