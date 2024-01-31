Hull City'de Abdülkadir Ömür transferinin detayları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Abdülkadir Ömür transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Trabzonspor'dan milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü bonuslarla birlikte 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Salı günü sabah saatlerinde İngiltere'ye gelen Abdülkadir Ömür'ün kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
TRABZONSPOR KARİYERİ
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Trabzonspor'dan milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü bonuslarla birlikte 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Salı günü sabah saatlerinde İngiltere'ye gelen Abdülkadir Ömür'ün kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
TRABZONSPOR KARİYERİ
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.