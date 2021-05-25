Halil Dervişoğlu'nun babası devrede

Galatasaray, bonservisi pahalı gelen Halil Dervişoğlu'nu bir yıl daha kiralamak için görüşmelere başladı.



Önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giymek isteyen golcü futbolcunun, Brentford'a da bu talebini bildirdiği öğrenildi.



Baba Muzaffer Dervişoğlu'nun da oğlunun Galatasaray'da devam etmesini çok istediği ve görüşmelerde aktif rol oynadığı ifade edildi.



